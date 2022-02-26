السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل وفتاة آسيوية بتهمة اختطاف شابين وسرقتهما بالإسكندرية

المتهمون
المتهمون

قررت جهات التحقيق في الإسكندرية، حبس عاطل وفتاة آسيوية  4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بخطف شابين يحملان جنسية إحدى الدول الآسيوية بعد استدراجهما  إلى إحدى محطات الوقود، وذلك بغرض سرقتهما، وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال المجني عليهما.

وترجع أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة باب شرقي، يفيد ورود بلاغًا من ينج كين، وميشو لينج، يحملان جنسية إحدى الدول الآسيوية ويقيمان في محافظة القاهرة، ضد شخص انتحل صفة ضابط شرطة، وبرفقته فتاة، كانا يستقلان سيارة بمنطقة الشاطبي، وقاما باختطافهما وسرقتهما.

وبتكثيف التحريات من قبل إدارة البحث الجنائي تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من عاطل وفتاة تحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية، تخصصا في ارتكاب عدة وقائع سرقة، حيث تبين قيام الفتاة باستدراج المجني عليهما عبر موقع إباحي، وطلبت منهما الحضور إلى محافظة الإسكندرية، ولدى وصولهما إلى مكان الاتفاق، تفاجئا بشخص يترجل من السيارة، منتحلا صفة ضابط شرطة، وتم خطفهما إلى الطريق الدولي الساحلي.

واستولى الشاب والفتاة من المجني عليهما على 4 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، وعملات أجنبية،  تقدر بـ450 ألف جنيه مصري كان بجوزتهما، وفروا هاربين، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، والسيارة المستخدمة وجاري عرضهم على النيابة لمباشرة التحقيقات.

محافظة القاهرة الدول الأسيوية ضابط شرطة قسم شرطة الإسكندرية أمن تشكيل عصابي اختطاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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