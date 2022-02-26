تردد قناة المغربية الرياضية على نايل سات من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية لرغبة الملايين في متابعة مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير التردد وكيفية ضبطه وموعد انعقاد المباراة و معلومات عن دوري أبطال أفريقيا.



تردد قناة المغربية الرياضية على نايل سات

يستطيع الملايين من عشاق كرة القدم ضبط إشارة بث القناة المغربية عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، وذلك لمتابعة مباراة نادي الزمالك المصري ونادي الوداد المغربي خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يمكن ضبط إشارة البث للوصل إلى صور ذات جودة عالية بتقنية HD عبر الإحداثيات التالية:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12207.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التردد : 12207. استقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12683.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة الزمالك والوداد في بطولة إفريقيا

تقام مباراة نادي الزمالك المصري ونادي الوداد المغربي في الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الرابعة في دوري ابطال افريقيا اليوم السبت الموافق 26 فبراير 2022 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتستعد الفرقتين لخوض المباراة حيث يتم حاليا الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

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معلومات عن دوري أبطال أفريقيا 2022

يسعى الكثيرين في ضبط تردد قناة المغربية الرياضية على نايل سات لمتابعة مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وهي البطولة التي بدأت في 1964 لتتويج أفضل نادي في إفريقيا ويحصل الفائز على حق خوض بطولة كأس العالم للأندية.

يذكر أن نادي الأهلي توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا 10 مرات خلال السنوات الماضية وهو من أكثر الأندية التي فازت ومثلت القارة الإفريقية في مونديال الأندية خلال السنوات الماضية فيما توج به نادي الزمالك عدة مرات أيضاً.