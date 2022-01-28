يقدم «الدستور» تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث تنقل المباراة على عدد من القنوات أبرزها قناة بي ان سبورتس القطرية beIN Sports Max HD1 وكذلك قناة الجزائرية الأرضية programme national.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والمغرب والوطن العربي موعد مباراة القمة المنتظرة فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، بين منتخب الفراعنة وأسود الأطلس.

يدخل منتخبنا الوطني اللقاء وهو يطمع فى مواصلة مشواره نحو نهائي البطولة، بعد مباراته الأخيرة أمام منتخب ساحل العاج، والتى ظهر فيها منتخب الفراعنة فى أحسن حالاته، رغم عدم تحقيق الفوز فى الوقت الأصلي للمباراة، والفوز بركلات الترجيح على كوت ديفوار بنتيجة 5-4.

من جهة أخرى، يدخل أسود الأطلس المباراة بقيادة اللاعب أشرف حكيمي الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو يبحث عن الفوز وتخطي الفراعنة، بعد تحقيق الانتصار على مالاوي فى دور الـ16 بنتيحة 2-1، فى مباراة شهدت أهدر فرص كثيرة للمنتخب المغربي.

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

تنطلق مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، على ملعب أحمدو أهديجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي فى تمام الساعة الخامسة مساءٍ بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب فى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية

تنقل قنوات بي ان سبورتس القطرية البطولة بشكل حصري عبر قنواتها المخصصة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021، beIN Sports Max HD1 و beIN Sports Max HD2.

كما أعلنت قناة الجزائرية الأرضية نقلها لمباراة مصر والمغرب عبر قناتها التى تبث على القمر الصناعي نايل سات programme national.

معلق مباراة مصر والمغرب فى كأس أمم إفريقيا

كشفت شبكة بي ان سبورتس عن معلق مباراة مصر والمغرب وهو العماني خليل البلوشي.

قمة العرب.. الليلة التي ينتظرها الجميع!



سأكون معكم معلقاً على قمة مصر والمغرب بلسانٍ عربي يؤكد على الأخوةِ والعروبة فلا خاسر بين الأشقاء pic.twitter.com/6s58HD5de1 — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) January 28, 2022

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا