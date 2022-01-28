السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يقدم «الدستور» تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث تنقل المباراة على عدد من القنوات أبرزها قناة بي ان سبورتس القطرية beIN Sports Max HD1 وكذلك قناة الجزائرية الأرضية programme national.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والمغرب والوطن العربي موعد مباراة القمة المنتظرة فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، بين منتخب الفراعنة وأسود الأطلس.

يدخل منتخبنا الوطني اللقاء وهو يطمع فى مواصلة مشواره نحو نهائي البطولة، بعد مباراته الأخيرة أمام منتخب ساحل العاج، والتى ظهر فيها منتخب الفراعنة فى أحسن حالاته، رغم عدم تحقيق الفوز  فى الوقت الأصلي للمباراة، والفوز بركلات الترجيح على كوت ديفوار بنتيجة 5-4.

من جهة أخرى، يدخل أسود الأطلس المباراة بقيادة اللاعب أشرف حكيمي الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو يبحث عن الفوز وتخطي الفراعنة، بعد تحقيق الانتصار على مالاوي فى دور الـ16 بنتيحة 2-1، فى مباراة شهدت أهدر فرص كثيرة للمنتخب المغربي.

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

تنطلق مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، على ملعب أحمدو أهديجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي فى تمام الساعة الخامسة مساءٍ بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب فى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية

تنقل قنوات بي ان سبورتس القطرية البطولة بشكل حصري عبر قنواتها المخصصة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021، beIN Sports Max HD1 و beIN Sports Max HD2.

كما أعلنت قناة الجزائرية الأرضية نقلها لمباراة مصر والمغرب عبر قناتها التى تبث على القمر الصناعي نايل سات programme national.

موعد وقنوات مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

معلق مباراة مصر والمغرب فى كأس أمم إفريقيا

كشفت شبكة بي ان سبورتس عن معلق مباراة مصر والمغرب وهو العماني خليل البلوشي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

القنواتالقمر الصناعيالترددالاستقطابمعامل الترميزتصحيح الخطأ
RTB TVيوتلسات 9E 11900 أفقي27500¾
يورو سبورتهوت بيرد 11090عمودي27500¾
فوكس سبورتالنايل سات12284أفقي27500¾
النبأ الليبيةالنايل سات11096أفقي27500¾
تيلي تشادالنايل سات12015أفقي27500¾
الجزائرية الأولىالنايل سات11680عمودي27500¾

 

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب beIN Sports Max قناة الجزائرية programme National كأس أمم إفريقيا مباراة مصر والمغرب تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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