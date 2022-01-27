الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد وقنوات مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

مباراة مصر والمغرب
مباراة مصر والمغرب

يقدم لكم «الدستور» كل ما تريد معرفته من مباراة مصر والمغرب فى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، حيث نستعرض لكم موعد مباراة مصر والمغرب والتشكيل المتوقع للفريقين والقنوات الناقلة للمباراة ومعلق مباراة القمة العربية المرتقبة.

كل ما تريد معرفته من مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

نجح منتخب الفراعنة فى التأهل للدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بعد مباراة صعبه أمام منتخب ساحل العاج فى الدور ثمن النهائي، حيث انتهي اللقاء بركالات الترجيح بنتيجة 5-4، وشهدت المباراة تألق حارس مرمي المنتخب الوطني محمد الشناوي الذى خرج من المباراة مصابًا فى الدقيقة 85 ليدخل بدلاً منه محمد أبو جبل الذى حفظ شباك الفراعنة وتصدي لركلة الجزاء التي منحت فرصة التأهل لمنتخبا الوطني قبل أن يسجل محمد صلاح الركلة الأخيرة للفراعنة ليحسم تأهلنا للدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

بينما تأهل المنتخب المغرب الشقيق للدور ربع النهائي بعد مواجهة منتخب مالاوي فى دور الـ16 من البطولة وحقق أسود الأطلس الفوز بنتيجة 2-1.

ويتقي الفائز من مباراة مصر والمغرب مع الفائز من مباراة الكاميرون وجامبيا فى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، والمقامة فى الكاميرون فى الفترة من 9 يناير وحتي 9 فبراير 2022.

موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة مصر والمغرب فى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تقرر أقامة المباراة يوم الأحد القادم الموافق 30 يناير فى تمام الساعة الخامسة مساءٍ بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة مصر والمغرب

يستضيف ملعب أحمدو أهديجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، مباراة القمة العربية بين مصر والمغرب فى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب فى كأس أمم إفريقيا 2021

أعلنت شبكة بي ان سبورت الرياضية القطرية نقل مباراة مصر والمغرب فى ربع كأس أمم إفريقيا المباراة على قناة beIN Sports Max HD1.

معلق مباراة مصر والمغرب فى كأس أمم إفريقيا 2021

لم تحدد شبكة بي ان سبورت حتي الآن معلق مباراة مصر والمغرب، حيث سيتم الإعلان خلال الساعات القليلة القادمة.

ومن المتوقع أن يتم استبعاد المعلق المصري على محمد على وكذلك المعلق المغربي جواد بده ضمن سياسة الشبكة فى نقل مباريات المنتخابات العربية بحيادية، ويعد المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو الأقرب للتعليق على مباراة مصر والمغرب خاصة بعد خروج المنتخب الجزائري من البطولة.

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تشكيل مصر المتوقع لمواجهة المغرب

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - أحمد حجازي - محمد عبدالمنعم - أحمد فتوح

خط الوسط: عبدالله السعيد - عمرو السولية - محمد النني

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

تشكيل المغرب المتوقع لمواجهة مصر

حارس المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، آدم ماسينا، نايف أكرد، رومان سايس.

خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، عمران لوزا.

خط الهجوم: سفيان بوفال، أيوب الكعبي، يوسف النصيري.

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