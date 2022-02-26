السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الإعادة على منصب رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية

انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في الإسكندرية الإعادة على مقعد رئيس النقابة الفرعية في الإسكندرية بين كل من الدكتور هشام سعودي، والمهندسة سمر شلبي بعد عدم المرشحين نسبة الفوز ٥٠ في المئة + 1.

 

وفاز كل من: مصطفى الحضري، كريم عزت، أحمد محمود، محمد سعيد، صلاح حامد، محمد القبيصي، دكتور محمد صلاح ، بمقاعد العضوية في انتخابات النقابة الفرعية التي أجريت بنادي المهندسين في سابا باشا.

 

وبلغ إجمالي عدد الحضور 3830 ، الأصوات الصحيحة 3758 صوت صحيح والأصوات الباطلة 75.


وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، غلق صناديق الانتخابات وبدء الفرز فى 32 لجنة انتخابية تحت إشراف القضاه لاختيار رئيس نقابة الإسكندرية وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء الشعب العامة .

 

وقال المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة الانتخابات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية ، إن الانتخابات جرت دون أية مشاكل منذ فتح اللجان وحتى غلق باب التصويت.

 

وكانت قد شهدت انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية إقبالا منذ الساعات الأولى بعد فتح اللجان فى الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة.

 

وتم تخصيص 32 لجنة فى مقر جراج نادى المهندسين سابا باشا ووضع علامات إرشادية لتسهيل دخول الناخبين والحفاظ على المسافات الآمنة منعا للتكدس والزحام ، كما تم مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات اثناء التصويت حفاظا على سلامة المهندسين، وتم تقسيم اللجان حسب الشعب المتخصصة وهم 8 لجان لشعبة ميكانيكا، 9 لجان لشعبة كهرباء ، 7 لجان لشعبة مدنى ، 4 لجان لشعبة عمارة ، لجنتين لشعبة كيمياء ، ولجنة لشعبة غزل، ولجنة لشعبة تعدين.


يذكر أن من لهم حق التصويت فى انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية هم 95 ألف 544، مهندس ويبلغ إجمالي المرشحين 115 مرشحا وينافس على مقعد رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية 10 مرشحين.

اللجنة القضائية الإسكندرية نقابة المهندسين انتخابات الاعادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 26-2-2022

إعادة بين المهندس هشام والى وجمال عبدالواحد فى انتخابات المهندسين بالفيوم

فوز مصطفى مجاهد نقيبا لمهندسى القليوبية للدورة الثالثة على التوالى

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك السبت 26-2-2022

المتحف الألمانى الروسى فى برلين يرفع العلم الأوكرانى تعبيرا عن التضامن

هنغاريا تدخل على خط الوساطة بين روسيا وأوكرانيا فى بودابست

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

بعد إدانة تل أبيب لهجماتها.. «الخارجية» الروسية تستدعى السفير الإسرائيلى

أوكرانيا تطلب وساطة إسرائيل لوقف الحرب مع روسيا

مسيرة فى حى «الشيخ جراح» بالقدس تضامنًا مع سكانه ضد الاحتلال