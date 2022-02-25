غدًا.. تشييع جنازة الكردوسى من مسجد آل رشدان بمدينة نصر

يشيع جثمان الكاتب الصحفي محمود الكردوسى، غدًا السبت، بعد صلاة العصر من مسجد آل رشدان بمدينة نصر والدفن بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة.

وتوفي، مساء اليوم الجمعة، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود الكردوسي، بعد معاناة طويلة مع المرض.

محمود الكردوسى من مواليد محافظة سوهاج فى 5 سبتمبر من عام 1961، وهو كاتب وأديب ومحلل سياسى عمل صحفيًا فى عدد من الجرائد والمجلات منها مجلة "7 أيام"، مجلة "نص الدنيا" بالأهرام، جريدة "صوت الأمة"، ومجلة "الأهرام العربى"، وأسس مجلة "الفن السابع".

وشغل منصب رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، بعدما شارك فى تأسيسها وعمل مدير تحرير بها منذ 2012 وحتى نهاية 2015.

وصدر له كتاب "مرة واحد صعيدى" عام 1996، ومن أهم رواياته "ذائقة الموت" وكتاب سيرة بعنوان "ورق دشت".