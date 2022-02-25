الإعادة بين أماني هاشم وتامر الكوراني بانتخابات المهندسين بالغربية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابه المهندسين بالغربية على الإعادة بين قائمة المهندسة أماني هاشم وكيل وزارة الكهرباء التي حصلت على ١٠١٣ صوتا قائمه نبض المصريين، وقائمة الدكتور مهندس تامر الكوراني أمين عام النقابة الفرعية والتي حصلت على ٧٤٦ صوتا.

كانت انتخابات نقابة المهندسين في محافظة الغربية، شهدت إقبالاً ضعيفا للمهندسين أعضاء الجمعية العمومية، البالغ عددهم نحو ٤٣ ألف لهم حق التصويت، للإدلاء بأصواتهم في مقر النقابة بطنطا، ومقر نادي المهندسين بالمحلة.

وكانت الانتخابات تسير بشكل هاديء وسط إجراءات أمنية واحترازية، على الرغم من سخونة المنافسة.

حيث تجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، وذلك مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

وتشهد انتخابات نقابة المهندسين بالغربية، منافسة قوية، بين 52 مهندسًا يتنافسون على 8 مقاعد منها مقعد رئيس النقابة وسبعة مقاعد للأعضاء، ويتنافس على مقعد رئيس النقابة 8 مهندسين.

وتُعَد انتخابات التجديد النصفي لهذا العام هي الأقوى والأشرس على الإطلاق منذ عدة سنوات، لوجود الكثير من الأسماء اللامعة سواء على صعيد العمل النقابي أو العمل العام أو عملهم المهني الهندسي، وشهدت الأيام الماضية تربيطات للمرشحين مع أعضاء الجمعية العمومية وتكثيفاً للدعاية وتشهد المعركة الانتخابية منافسة بين 4 قوائم فتخوض المهندسة أماني عبد المنعم هاشم، رئيس قطاع بشركة كهرباء جنوب الدلتا، الانتخابات على رأس قائمة "نبض المهندسين" وتضم 7 مرشحين لمجلس الإدارة، أمام قائمة المهندس علاء أحمد فهمي، وتسمى قائمة "حلمنا واحد" وقائمة المهندس عادل توفيق، النقيب الحالي بالتعيين بعد حبس النقيب الأسبق تحت شعار " معاً نرتقي"، وقائمة الدكتور مهندس تامر الكورانى، أمين عام النقابة الفرعية بالغربية، ورئيس قسم هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة جامعة طنطا، تحت شعار "معاً نتميز"، بينما يخوض 3 مرشحين الانتخابات على مقعد رئيس النقابة مستقلين وهم المهندس أحمد ممدوح عثمان، وعلاء الدين أبو نعمة، وحسين إبراهيم الدسوقي