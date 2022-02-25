وائل جسار يصل القاهرة لإحياء حفل غنائى

وصل مساء اليوم الجمعة، المطرب وائل جسار إلى القاهرة استعدادًا لإحياء حفل غنائي، مساء غدّ السبت، داخل أحد الأماكن الشهيرة بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وينطلق الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء، على أن يكون دخول الحفل أزواج أو مجموعات مختلطة فقط.

ويقدم «جسار» خلال الحفل باقة من أغنياته القديمة والحديثة، ومن بينها: «غريبة الناس، بتوحشيني، جرح الماضي، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خليني ذكرى، مخبي إيه»، بجانب أحدث أعماله الغنائية «عيان» إضافة إلى مجموعة من أغاني التراث.

آخر أعمال وائل جسار الغنائية

وطرح النجم وائل جسار أغنية عيان عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» يوم 20 يناير الماضي، وتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد القباتي والملحن محمد يحيى والموزع الموسيقي أسامة عبدالهادي.

كلمات أغنية “عيان”

عيان مدهورة حالتي بتلات أمراض عاطفية

تفكير علي شوق علي حيرة وإنت ولا حاسس بيا

الكل قالولي علاجي عند اللي عمل كده فيا

عايزك تهتم بحالتي أرجوك طمني عليا

لانا لاقي علاج ولا شوقي بينقص حن عليا

والله محتاج كام سنة منك حب وحنية

دانا من وأنا بحكيلك بس اتحسنت شوية

لو بس إنت رضيت عني هديلك قلبي هدية

أو تاخد قلبي تبني وتجيب حبة حنية

أنا شوقي لا نافعه تاني ولا دي مشاعر طبيعية

شوف من إمتي أنا مستني الضحكة الأولانية

لانا لاقي علاج ولا شوقي بينقص حن عليا

والله محتاج كام سنة منك حب وحنية

دانا من وأنا بحكيلك بس اتحسنت شوية

عيان مدهورة حالتي بتلات أمراض عاطفية

تفكير علي شوق علي حيرة وإنت ولا حاسس بيا.