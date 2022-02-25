تعرف على مواعيد عرض مسرح مصر والإعادة

مسرح مصر، هو مصدر للضحك والفكاهة بين الناس والجمهور، لأبطال يحظون بخفة ظلهم وينعكس هذا على الحضور، فتتعالي الضحكات في ساحة العرض، على مسرح مصر، فتملّكت هذه المسرحية من قلوب الناس، فينتظرون عرض حلقاتها الجديدة باستمرار أو الإعادة منها عبر شاشات التلفزيون.

"مسرح مصر" بطولة أشرف عبد الباقي، وعلى ربيع، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفى، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوى، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد أنور، ومحمد توب، وبيشوى طاهر، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدى الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيونى سعيد حامد.

ويرصد “الدستور” مواعيد مسرح مصر، والإعادة الخاصة به عبر قناة “أم بي سي مصر”، في سياق السطور التالية:-

مواعيد مسرح مصر والإعادة

كشفت الصفحة الرسمية لـ "مسرح مصر" عن مواعيد إعادة عرض أولي حلقات الموسم الثالث، من المسرحية، عبر الصفحة الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

ونشرت صورة لمواعيد العرض الذي يعرض لأول مرة اليوم الجمعة الساعة 8 مساء على قناة " mbc" مصر والاعادة الساعة 12 مساء في نفس اليوم.

ويعاد العرض على نفس القناة أيام السبت الساعة 10 مساء، والأحد الساعة 9 صباحا، والاثنين الساعة 1 ظهرًا، كما يتم إعادة عرض المسرحية عبر قناة "mbc2 " مصر يوم الخميس القادم الساعة 11 مساء.

أبطال مسرح مصر

جدير بالذكر أنه يشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد، بجانب عدد كبير من مختلف النجوم الضيوف الكِبار، أو النجوم الشباب.