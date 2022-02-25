الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على مواعيد عرض مسرح مصر والإعادة

مسرح مصر
مسرح مصر

مسرح مصر، هو مصدر للضحك والفكاهة بين الناس والجمهور، لأبطال يحظون بخفة ظلهم وينعكس هذا على الحضور، فتتعالي الضحكات في ساحة العرض، على مسرح مصر، فتملّكت هذه المسرحية من قلوب الناس، فينتظرون عرض حلقاتها الجديدة باستمرار أو الإعادة منها عبر شاشات التلفزيون.

"مسرح مصر" بطولة أشرف عبد الباقي، وعلى ربيع، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفى، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوى، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد أنور، ومحمد توب، وبيشوى طاهر، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدى الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيونى سعيد حامد.

 

ويرصد “الدستور” مواعيد مسرح مصر، والإعادة الخاصة به عبر قناة “أم بي سي مصر”، في سياق السطور التالية:-

 

مواعيد مسرح مصر والإعادة

كشفت الصفحة الرسمية لـ "مسرح مصر" عن مواعيد إعادة عرض أولي حلقات الموسم الثالث، من المسرحية، عبر الصفحة الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

 

ونشرت صورة لمواعيد العرض الذي يعرض لأول مرة اليوم الجمعة الساعة 8 مساء على قناة " mbc" مصر والاعادة الساعة 12 مساء في نفس اليوم.

 

ويعاد العرض على نفس القناة أيام السبت الساعة 10 مساء، والأحد الساعة 9 صباحا، والاثنين الساعة 1 ظهرًا، كما يتم إعادة عرض المسرحية عبر قناة "mbc2 " مصر يوم الخميس القادم الساعة 11 مساء.

أشرف عبدالباقي وأبطال مسرحية «كنز الدنيا» ضيوف «صاحبة السعادة»

أبطال مسرح مصر

جدير بالذكر أنه يشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد، بجانب عدد كبير من مختلف النجوم الضيوف الكِبار، أو النجوم الشباب.

مسرح مصر مواعيد مواعيد مسرح مصر الاعادة “تعرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

بوتين يدعو الجيش الأوكرانى إلى الاستيلاء على السلطة

استمرار الطقس المتقلب وهطول الأمطار على عروس البحر المتوسط

«على حد السكين».. كيف تتعامل إسرائيل مع الحرب فى أوكرانيا؟

محمد الباز ناعيًا محمود الكردوسى: «كان يمسك على جمر الوطن»

روسيا: لم نقصف كييف.. والدفاع الجوى الأوكرانى أسقط طائرة بالخطأ

سفارتنا فى بوخارست تناشد المصريين بالحدود الأوكرانية الرومانية التوجه لـ4 نقاط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

أوكرانيا تطلب وساطة إسرائيل لوقف الحرب مع روسيا

مسيرة فى حى «الشيخ جراح» بالقدس تضامنًا مع سكانه ضد الاحتلال

الكنيست الإسرائيلى يبحث الاستعدادات لاستيعاب المهاجرين من أوكرانيا