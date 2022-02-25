البيت المحمدى تنظم محاضرة لشرح كتاب «نزهة النظر».. غدًا

أعلنت مؤسسة البيت المحمدي لعلوم ودراسات التصوف، عن تنظيم محاضرة علمية، غدًا السبت، لشرح كتاب "نزهة النظر"، بحضور عدد كبير من علماء وشيوخ البيت المحمدي وعلماء الأزهر الشريف.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية: إن المؤسسة ستقوم غدًا السبت 26 فبراير 2022، باستئناف شرح كتاب "نزهة النظر" للحافظ بن حجر مع حاشية ابن قطلوبغا والكمال بن أبي شريف في علم مصطلح الحديث.

وأوضحت المؤسسة، أنه سيتم تنظيم المجلس بحضور الدكتور أيمن الحجار الذي سيقوم بشرح كتاب"نزهة النظر" للحافظ، عقب صلاة الظهر مباشرةً بمقر البيت المحمدي بالمقطم، وسيسمح بحضور الطلاب مع الالتزام بالتدابير الصحية، وسيبث المجلس عبر الصفحة الرسمية للبيت المحمدي على «فيس بوك».

وتسعى المؤسسة إلى تأكيد دورها العلمي والريادى فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى، داخليًا وخارجيًا، الأمر الذى جعلها من المؤسسات العلمية الصوفية ذات الانتشار الواسع حول العالم الإسلامى.

كما تواصل، برئاسة الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، أنشطتها العلمية في نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع وتعمل على تهذيب الأفراد، سلوكيًا وأخلاقيًا، وتحد من الأفكار المتشددة.

وتقوم الدراسة داخل "البيت المحمدي" على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على أيدي صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية، وكذا بالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بُعد، ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة.