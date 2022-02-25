بعد افتتاحه.. «الملاية اللف» تشعل الأجواء داخل مسرح 23 يوليو بالمحلة

حرص أهالي محافظة الغربية على التواجد داخل مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، لمشاهدة العرض الفني، الذي قدمته فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية في الليلة قبل الأخيرة من حفلات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفالا بافتتاح المسرح العريق.

حيث قدمت الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان وجبة دسمة للجماهير الحاضرة، والتي امتلأ بهم مسرح 23 يوليو عن آخره، حيث تمكن نجوم الفرقة الشعبية من الاستحواذ التام على إعجاب وتصفيق الحاضرين، من خلال مجموعة من الرقصات والاستعراضات، التي عكست ملامح الفولكلور الإسكندراني، ومنها: "لموا الشباك"، و"عرب العامرية"، و"الحصان"، و" الملاية اللف"، و"الفرح".

وفي نهاية العرض حرص العديد من أهالي محافظة الغربية المتواجدين داخل مسرح 23 يوليو لمتابعة العرض الفني على التقاط الصور التذكارية مع أعضاء الفرقة، فيما عبر آخرين عن سعادتهم البالغة للمستوى الفني المتميز للفرق الفنية التابعة لـ "قصور الثقافة" والتي قامت بالمشاركة في إحياء ليالي الاحتفال بعودة مسرح 23 يوليو.

يذكر أن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، كانت قد افتتحت مسرح 23 يوليو في أواخر شهر يناير الماضي بعد تطويره، حيث أكدت "عبد الدايم" أن مسرح 23 يوليو يعد من الصروح الثقافية داخل محافظة الغربية، وأشارت إلى أن المسرح سيكون إضافة قوية تساهم في نشر الإبداع والتنوير، وإثراء الحركة الفنية المسرحية بالمحافظة.

أضاف الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، أنه سيتم تفعيل دور فرق الفنون الشعبية ودعم برامج تأهيل وتبني الثقافات المتنوعة، من خلال تنمية المواهب والقدرات الخاصة لدعم أبناء قرى ومراكز المحافظة.

وأعرب محافظ الغربية، عن سعادته البالغة وعمق تقديره لكل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لدعمهم تطوير وبناء مسرح 23 يوليو، ونشر مبادئ المعرفة والإبداع، ومواجهه الأفكار الهدامة ضد الوطن، بالإضافة إلى تنمية الانتماء لكل الأسر والعائلات مستقبلا.