«فى حب مصر الجديدة».. معرض فنى بقصر البارون إمبان

افتتح أمس الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، معرضا فنيا بقصر البارون إمبان بمصر الجديدة، ضمن احتفالات المتاحف المصرية بعيد الحب العالمي والذي يحتفل به في الرابع عشر من نوفمبر من كل عام، تحت عنوان "في حب مصر الجديدة".

وأوضح الدكتور طلعت، أن المعرض يضم مجموعة من اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية للمعالم والشوارع والممارسات المجتمعية التي يتميز بها حي هليوبوليس، قديما وحديثا، لافتا إلى أنه من المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية شهر فبراير.

ومن جانبها قالت الدكتور بسمة سليم، مدير عام قصر البارون إمبان، إن هذا المعرض يعد ختاما لسلسلة الفعاليات التى أقامها القصر خلال شهر فبراير بالتزامن مع احتفالات عيد الحب تضمنت مجموعة من الندوات والمحاضرات، لافتة إلى أنه أقيم إلى جانب المعرض عدد من الأنشطة لطلاب المدارس والجامعات بحديقة القصر.

وأضافت، أن الأسبوع الأول من الفعاليات تضمن تنظيم ورشة دعم نفسي لمحاربات مرضي السرطان، أما الأسبوع الثاني فشمل تنظيم محاضرة تحت عنوان التأثيرات المملوكية في مصر الجديدة ألقاها الدكتور جمال عبدالرحيم أستاذ الفنون والعمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة حول علاقة الفن المملوكي والعمارة في مصر القديمة.

في حين تضمن الأسبوع الثالث ندوة تحت عنوان “ مصر الجديدة في ذاكرة السينما” والتى ألقت الضوء على توثيق السينما لحى مصر الجديدة من خلال عرض مجموعة من اللقطات السينمائية التى تم تصويرها في حى مصر الجديدة منذ ستينيات القرن الماضي.



يشار إلى انه تم افتتاح قصر البارون إمبان في يونيو 2020 بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتحويله إلى معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة، يأخذ زائريه في رحلة إلى الماضي منذ إنشاء البارون إمبان لحي مصر الجديدة، مع عرض لبعض تفاصيل الحياة في ذلك الوقت، مثل إحدى العربات القديمة لترام مصر الجديدة وبعض السيارات القديمة التي يعود طرازها لعشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي لتعطي صورة حية عن شكل الحياة في ذلك الوقت.