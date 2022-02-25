«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الطقس ودرجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل

تواجه مصر موجة انخفاض في درجات الحرارة هذه الأيام، حيث يشعر المواطنون بصقيع شديد خاصة فى أوقات الليل، كما تنخفض الحرارة بشكلٍ أكبر في المدن الساحلية، وحول طقس الأيام المقبلة أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن فرص سقوط الأمطار اليوم على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة تزداد بشكل ملحوظ، كما يستمر تأثير الرياح الشمالية الرطبة على شمال البلاد، والتي يصاحبها تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية والدلتا تمتد خفيفة إلى القاهرة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الاستقرار في الأحوال الجوية يعود غدا السبت على كافة أنحاء مصر.

حالة الطقس اليوم الجمعة:

قالت هيئة الأرصاد إن هناك أمطارا خفيفة إلى متوسطة متوقعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس، تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح من 50-60 كلم/ساعة، وارتفاع الموج 3-4 أمتار.

حالة الطقس غدا السبت:

تبدأ شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس الإثنين المقبل:

هناك شبورة مائية تتكون من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس الثلاثاء والأربعاء:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

"درجة الحرارة الجمعة"

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 10، وفى جنوب سيناء 23 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 19 درجة والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 23 درجة والصغرى 13 درجة.

"درجة الحرارة السبت"

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 19 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 21 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 19 درجة والصغرى 7 وفى جنوب الصعيد 22 درجة والصغرى 11 درجة.

"درجة الحرارة الأحد"

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 10 وفى السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 10، وفى جنوب سيناء 24 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 12 درجة.

"درجة الحرارة الإثنين"

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 21 درجة والصغرى 11 وفى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 9، وفى جنوب الصعيد 28 درجة والصغرى 12 درجة.

"درجة الحرارة الثلاثاء"

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 20 درجة والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 11 درجات.

"درجة الحرارة الأربعاء"

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 19 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 23 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 20 درجة والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 24 درجة والصغرى 11 درجة.