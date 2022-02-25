وفيات ومصابين في سقوط «أسانسير» مستشفى السنبلاوين

لقيت ممرضة مصرعها وأصيب أخرين بإصابات مختلفة، اليوم الجمعة، في سقوط أسانسير مستشفى السنبلاوين العام حال استقلالهم له.

تلقى مركز شرطة السنبلاوين بلاغا بسقوط أسانسير مستشفى السنبلاوين العام ووقوع وفيات ومصابين، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع ممرضة وإصابة أخرى بإصابات بالغة، وجاري تقديم الإسعافات له.

فيما انتقل مسئولو مديرية الصحة إلى مكان الحادث، وتبين سقوط الاسانسير نتيجة قطع الواير به، وجارى فتح تحقيق بالواقعة، وتحرير محضر، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.