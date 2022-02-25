بعد تألقها في «الأخ الكبير».. دينا أحمد تنضم لفريق عمل «جزيرة غمام»

انضمت الفنانة الشابة دينا أحمد، لأسرة مسلسل «جزيرة غمام» وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين الكبار، ومنهم: طارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين.

وقالت “دينا” في تصريح لـ"الدستور" إنها تظهر في خلال الأحداث بدور محوري، وبشخصية جديدة ومختلفة، وتسعى للخراب في علاقة بين اثنين من أبطال العمل، رافضة الإفصاح عن التفاصيل احتراما لتنبيه صناع العمل والجهة المنتجة، متمنية أن ينال الدور إعجاب الجمهور.

وتدور قصة المسلسل في فترة زمنية ماضية، منذ حوالي 100 عام، وهو ما تطلب الإعداد لها جيدًا في الملابس والأماكن والاكسسوارات والديكورات، وأصر صناع العمل على الاهتمام بكل التفاصيل، حتى طريقة الكلام والمصطلحات المستخدمة في ذلك الوقت، حتى لا يقعوا في أخطاء تضيع مجهودهم وتجلب النقد السلبي للعمل بالكامل.

ويعتبر هذا العمل هو الثاني على التوالي الذي يجمع بين طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب والكاتب عبد الرحيم كمال، وذلك بعدما قدموا معًا العام الماضي مسلسل "القاهرة كابول".

كما يعد مسلسل «جزيرة غمام» عودة قوية تراهن عليه الفنانة دينا أحمد، معربة أن دورها خلال العمل والشخصية التي تجسدها ستكون بمثابة نقلة ومفاجأة للجمهور.



يشار أن دينا أحمد شاركت مؤخرا في عدة أعمال منها مسلسل قلوب تائهة، وهو مسلسل مغربي من إخراج ياسين فنان، ومن بطولة كل من فاطمة الزهراء بناصر، عبد السلام بوحسيني، فاتي جمالي، عبد الإله عاجل وغيرهم.

كما شاركت أيضا فى أحداث مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.