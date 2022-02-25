مصرع مواطن إثر حادث تصادم في أطفيح

شهدت قرية مسجد موسى بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، مصرع أحد الأشخاص إثر حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية تروسيكل.

وتلقى المقدم محمد سعيد، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بقرية مسجد موسى بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبيَّن وقوع حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية تروسيكل ونتج عن ذلك مصرع شخص وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.