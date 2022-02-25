الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن إثر حادث تصادم في أطفيح

اسعاف
اسعاف

شهدت قرية مسجد موسى بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، مصرع أحد الأشخاص إثر حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية تروسيكل.

وتلقى المقدم محمد سعيد، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بقرية مسجد موسى بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبيَّن وقوع حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية تروسيكل ونتج عن ذلك مصرع شخص وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مركز شرطة حادث تصادم مديرية أمن الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية غرفة عمليات النجدة يوم الجمعة مصرع شخص مديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

السفارة المصرية فى كييف: فتح الحدود بين أوكرانيا ورومانيا لعبور المصريين العالقين

سفارة مصر فى كييف: نتفاوض على مسار آمن لخروج مواطنينا

روسيا: استسلام أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا خلال العمليات العسكرية

وزير الاتصالات: 17% معدل نمو القطاع في الربع الثاني من العام الحالي

حريق شقة سكنية فى الشيخ زايد

«معلومات اتحاد العمال» يرصد تاريخ وأهداف منظمة العمل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

حاتم حافظ

«لماذا لا تزرع شجرة؟».. حين يحررك خاطفك وسجّانك

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «1-2»

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

د. بهي الدين مرسي

هل نحن بمنأى عن مخاطر الإشعاع النووى المحتمل فى الحرب الوشيكة؟

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

كيف رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية «عملية روسيا العسكرية»؟

قوات الاحتلال تقتحم مُخيم «الأمعرى» وتعتقل شابين فلسطينيين

روسيا فى رسالة لإسرائيل: مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا