«معهد الإرشاد الزراعي» ينفذ ندوتين إرشاديتين للنهوض بمحصول بنجر السكر

نفذ معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ندوتين إرشاديتين فى محافظتى المنيا وكفر الشيخ بعنوان " توعية الزراع بالتوصيات الفنية الخاصة بمحصول بنجر السكر وكيفية التغلب على مشاكل الانتاج والتسويق".



وقال الدكتور ياسر الحيمري وكيل المعهد للارشاد والتدريب، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب، وتحت إشراف الدكتور محمود حسن ضيف مدير المعهد، واستمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية وبالاشتراك مع معهد بحوث المحاصيل السكرية.

وأشار إلى أن الندوتين استهدفتا تنمية معارف المزارعين في كلتا المحافظتين بالتوصيات الفنية المتعلقة بإنتاج وتسويق محصول بنجر السكر، وأهمية تبنى الممارسات الزراعية الجيدة للحصول علي أعلى إنتاجية ممكنة، وأنواع ومعدلات التسميد المناسبة، بالإضافة إلى توعية المزارعين بأهم الآفات والأمراض التى تصيب محصول بنجر السكر وكيفية مكافحتها، إضافة إلى أهم معاملات ماقبل الحصاد.

وكان قد نظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية ورشة العمل السنوية في محطة بحوث سخا الزراعية بمحافظة كفر الشيخ، لعرض ومناقشة نتائج البرنامج القومي لبحوث الأرز لموسم 2021 بحضور الدكتور رضا محمد علي مدير المعهد وكلاء المعهد والدكتور عمرو فاروق – نائب رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي وأحمد عضام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والدكتور حمدى جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد والدكتور محمد عطوة مدير محطة البحوث الزراعية بسخا وممثل منظمة ايكاردا واساتذة كليات الزراعة بالجامعات المصرية.