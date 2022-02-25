الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر للطيران تعلن إقلاع رحلتها المتجهة إلى موسكو

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت قبل قليل شركة مصر للطيران، عن إقلاع رحلتها  رقم MS729 المتجهة من القاهرة إلى العاصمة الروسية “موسكو” في موعدها المحددوعلي متنها ٧١ راكبا.

وكان قد تم تأجيل رحلة الشركة أمس إلى موسكو.

وأكدت مصر  للطيران في -بيان رسمي- أن مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصرللطيران للخطوط الجوية يتابع لحظة بلحظة موقف تشغيل رحلات موسكو أولا بأول لاتخاذ مايلزم.

وتهيب مصرللطيران بعملائها المسافرين مراجعة حجوزاتهم في أقرب وقت قبل موعد رحلاتهم وذلك من خلال مركز اتصالات مصرللطيران علي رقم 1717 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضي أو الموقع الإلكتروني

وتلتزم  المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات، وعدم المرور دون تحليل “PCR” بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين– تايلاند– أمريكا الشمالية والجنوبية– كندا ومطارات لندن هيثرو– باريس– فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

يشار إلى أن مصر للطيران لعملائها المسافرين إلى/ من مطار جون كينيدي (JFK) بنيويورك أنه  تقرر اعتبارا  من 1 مارس المقبل أن يكون وصول وإقلاع رحلات مصر للطيران من خلال مبنى الركاب رقم 1 (Terminal 1) بمطار جون كينيدي بنيويورك.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران تُسير رحلة واحدة يوميًا بين القاهرة ونيويورك بطائرتها من طراز بوينج B777-300ER والتي تسع لعدد 346 مقعدا من بينها 49 مقعدا “Full Flat Bed” بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بجميع الدرجات على متن الطائرة.

مصر للطيران موسكو العاصمة الروسية مصر للطيران تعلن اقلاع رحلتها المتجهة الي مسكو مصرللطيران للخطوط الجوية مركز اتصالات مصرللطيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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