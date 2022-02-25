مصر توقّع مذكرتى تفاهم مع «مايكروسوفت» لبناء قدرات مواطنى قرى «حياة كريمة»

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرتى تفاهم مع شركة «مايكروسوفت»؛ تهدف الأولى، الموقّعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة، إلى بناء القدرات الرقمية للمواطنين بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بينما تهدف المذكرة الثانية، الموقّعة بين جامعة مصر للمعلوماتية و«مايكروسوفت»، إلى تطوير طرق التعليم وتمكين الجامعة من الجاهزية للمستقبل بما يتواكب مع التطور التكنولوجى ومتطلبات التعليم الجامعى فى القرن الحادى والعشرين، بحضور سامر أبولطيف، الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتعقيبا على التوقيع، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون سيعزز الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية قدرات المواطنين بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتمكينهم من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النحو الذى يؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل فى اقتصاد المعرفة، مشيرا إلى أن مشروع «حياة كريمة» هو مشروع متفرد يهدف إلى توفير الحياة الكريمة لأكثر من 58 مليون مواطن فى 4500 قرية خلال 36 شهرا.

وأشار طلعت إلى حرص الوزارة على التعاون مع كبرى الشركات العالمية فى تنفيذ استراتيجية بناء القدرات الرقمية، موضحا أن التعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية ومايكروسوفت سيسهم فى تنمية المهارات الرقمية وتعزيز قدرات الجامعة فى تهيئة بيئة تعليمية ذكية تفاعلية، بما يسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية وفتح الآفاق أمام الطلاب للابتكار، مشيرا إلى أن الجامعة تعد أحد أهم المحركات لإعداد جيل متميز يسهم فى إحداث نقلة نوعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية والمنسق العام لأنشطة قطاع الاتصالات بمبادرة «حياة كريمة»، أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت، بصفتها شركة من الشركات الرائدة فى مجال تطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات، وما تحتويه هذه المذكرة من برامج ومساهمات والتى تؤثر بشكل مباشر فى تنمية قدرات المواطن التنافسية فى تلك القرى- من شأنها تعظيم العائد على استثمارات الدولة فى مجال البنية التحتية للاتصالات بقرى المبادرة من خلال زيادة إنتاجية الفرد ومساهمته فى الدخل القومى وتحسين مؤشرات الدولة فى الاستعدادية الرقمية.

وصرّح سامر أبولطيف، الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت فى الشرق الأوسط وإفريقيا: "تؤمن مايكروسوفت بأهمية بناء مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم فى سوق العمل التنافسى، كما نؤمن بأنه لا يمكن تحقيق استراتيجية رقمية ناجحة ومتكاملة إلا بوجود قاعدة من الشباب والموظفين المهرة القادرين على توظيف التكنولوجيا بالشكل اللازم"، موضحا أن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يمثل خطوة قوية فى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث إن المبادرة تلعب دورا حيويا فى تحقيق التنمية الشاملة وبناء مجتمع يعمل على سد الفجوة الرقمية بين الحضر والريف من خلال تكامل جهود كافة المؤسسات، مشيرا إلى أن الشراكة مع جامعة مصر المعلوماتية تؤكد التزام مايكروسوفت الراسخ نحو تمكين الطلاب والمعلمين بالمهارات اللازمة لبيئة العمل في المستقبل، الأمر الذى يسهم فى تسريع التحول الرقمى فى مصر.

وقالت المهندسة ميرنا عارف، مدير عام مايكروسوفت مصر: «نفخر دائما بشراكتنا المتواصلة والمستمرة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونؤكد من خلال شراكتنا فى المبادرة التزام مايكروسوفت الراسخ ببناء القدرات الرقمية وتعزيز قابلية التوظيف لتمكين كافة أفراد الشعب من تسخير قوة التكنولوجيا، مما يدعم التحول إلى مجتمع رقمى حقيقى وشامل»، لافتة إلى أن مايكروسوفت تؤمن بأهمية بناء مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم فى سوق العمل التنافسي، موضحة أن الشراكة مع جامعة مصر المعلوماتية تأتى لبناء قدرات الطلاب والمعلمين وتزويدهم بمهارات القرن الحادى والعشرين بما يتماشى مع أجندة الدولة للتحول الرقمى بكافة المؤسسات التعليمية.

وأفادت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بأن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع شركة مايكروسوفت تأتى فى إطار حرص وجهود الجامعة على التطوير من خلال التعاون الدولى والإقليمى والمحلى مع كبرى الكيانات فى مجالات التعليم والتدريب والصناعة، مشيرة إلى أن نطاق التعاون يتمثل فى تقديم شركة مايكروسوفت خدمات لإنشاء فصول ذكية، وتطبيق طرق التعليم الحديث، وتدريب الطلاب وإمدادهم بمهارات جاهزية للمستقبل، وتوفير خدمات مختبرات Azure الرائدة فى خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويأتى التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت كقاعدة لتطوير القدرات الأساسية للفئات المستهدفة فى قرى مبادرة «حياة كريمة»، من خلال تنفيذ عدد من البرامج المتخصصة والتى تتضمن سفراء مصر الرقمية، وبرنامج لتنمية الأعمال التجارية الصغرى للشباب، وآخر لصقل مهارات المرأة فى الأعمال الحرة، فضلا عن تنفيذ برنامج لمحو الأمية الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على المرأة، إلى جانب التعاون فى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فيما تنص مذكرة التفاهم الثانية الموقّعة بين جامعة مصر للمعلوماتية ومايكروسوفت على أن تقوم الشركة بتزويد الجامعة ببرامج تكنولوجية تعزز من قدرتها على تفعيل فصول ذكية وخلق بيئة داعمة لتنمية مهارات الطلاب، كما ستقوم بتقديم الإرشادات التقنية لتنفيذ إطار مايكروسوفت للتحول الرقمى التعليمي، فضلا عن إتاحة برنامج تعلم مايكروسوفت للمعلمين، بالإضافة الى توفير أدوات تعليمية وإنتاجية للطلبة.. كما يتضمن التعاون توفير برنامج أكاديمية الذكاء الاصطناعى من خلال شريك مايكروسوفت العالمى المعتمد للتدريب، وكذلك تنظيم أنشطة ثقافية وتعليمية وتنموية لطلبة الجامعة المتفوقين، إلى جانب تقديم شهادات مايكروسوفت للطلاب المؤهلين من الجامعة.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية كانت قد أنشأتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعد الأولى من نوعها المتخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها فى إفريقيا.