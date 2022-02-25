الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقبالٌ كثيف على لجان الانتخابات الفرعية لنقابة المهندسين بالإسكندرية

انتخابات المهندسين
انتخابات المهندسين بالإسكندرية

انطلقت صباح اليوم الجمعة، انتخابات المهندسين الفرعية بالإسكندرية، بمقر نادى المهندسين سابا باشا تحت إشراف قضائي كامل.

وشهد مقر الانتخابات، إقبالًا كثيفًا من المهندسين، منذ العاشرة من صباح اليوم الجمعة، على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، في 32 لجنة تم تخصيصها بمقر جراج نادي المهندسين.

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وأنهت نقابة المهندسين بالإسكندرية، منذ أمس، كافة التجهيزات لاستقبال المهندسين في انتخابات النقابة الفرعية اليوم الجمعة.

وأكد المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة الانتخابات في نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن الانتخابات تنعقد في نادي المهندسين سابا باشا، تحت إشراف قضائي كامل، مع الانتهاء من كافة التجهيزات.

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وأضاف أنه تم وضع علامات إرشادية لتسهيل دخول الناخبين والحفاظ على المسافات الآمنة منعًَا للتكدس والزحام، مؤكدًا أنه سيراعى كافة الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء التصويت حفاظًا على سلامة المهندسين.

انتخابات المهندسين بالإسكندرية
انتخابات المهندسين بالإسكندرية
انتخابات المهندسين بالإسكندرية
انتخابات المهندسين بالإسكندرية
إقبال كثيف الانتخابات الفرعية لنقابة المهندسين بالاسكندرية 32 لجنة نقابة المهندسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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