الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس عاطل لحيازته 140 طربة حشيش بالإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو بقصد الإتجار به على عملائه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وأُلقي القبض عليه، وبتفتيشه، عثر بحوزته 140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

ضباط عمل كمين عملاء حشيش الإسكندرية مدير حبس

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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