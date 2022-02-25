مصرع طالب إثر تصادم سيارة نقل وموتوسيكل في سوهاج

لقى قائد دراجة نارية مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث اصطدام مع سيارة نقل، على أحد الطرق الفرعية بمحافظة سوهاج، وتوجهت الخدمات الأمنية لمكان الحادث وجرى نقل جثة المتوفي للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات.

كان مركز شرطة سوهاج، قد تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفى بطريق المزالوه دائرة المركز، وتبين أنه أثناء سير سيارة" نقل “ قيادة المدعو "ك. ش. أ “، 42 سنة سائق ويقيم دائرة مركز أخميم اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو م. ع. ”ا ع م"، 17 سنة، طالب، ويقيم في ونينه الشرقية دائرة المركز، و نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية - وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام

وبسؤال والدة المتوفي نفت الشبهة الجنائية، و تم التحفظ علي المركبتين بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، والذي أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبإخطار النيابة العامة صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.