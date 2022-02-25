حبس لصوص «فيديو التربّص بالمواطنين أعلى الدائري»

تباشر النيابة العامة بمصر القديمة، اليوم الجمعة، التحقيق مع لصين -اثنين- و6 أشخاص آخرين لاتهامهم بتشكيل عصابة لسرقة المواطنين أعلى الدائري باستخدام دراجة نارية- موتوسيكل.

وواجهت النيابة اثنين من المتهمين بمقطع فيديو يحوي مشاهد تفيد بقيامهما بالسرقة بأسلوب الخطف واعترف المتهمين بكونهما الظاهرين في الفيديو، وقررت النيابة حجز المتهمين 24 ساعة على ذمة التحريات.

التفاصيل

وعن التفاصيل كشفت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك، تيك توك" متضمناً تواجد شخصين يستقلان دراجة نارية يتربصان بالمواطنين مستقلى السيارات أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة مصرالقديمة القاهرة لسرقة هواتفهم المحمولة .

من خلال جمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصين ، أحدهما له معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحدهما بدائرة القسم ، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف الثانى بمكان إختبائه بدائرة قسم شرطة 6أكتوبر بالجيزة، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وطلقتان – سلاح أبيض – 7 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية وأقرا بإرتكابهما العديد من وقائع السرقة بذات الأسلوب والتصرف فى المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم 6 أشخاص "سيئ النية" ، لهم معلومات جنائية وأمكن ضبطهم ، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين – دراجة نارية بدون لوحات – 3 سلاح أبيض – عدد 15 هاتف محمول – مبالغ مالية.

بمواجهتهم إعترفوا بأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات وقائع السرقة والمواد المخدرة بقصد الإتجار.