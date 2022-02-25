الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس لصوص «فيديو التربّص بالمواطنين أعلى الدائري»

حبس لصوص
حبس لصوص

تباشر النيابة العامة بمصر القديمة، اليوم الجمعة، التحقيق مع لصين -اثنين- و6 أشخاص آخرين لاتهامهم بتشكيل عصابة لسرقة المواطنين أعلى الدائري باستخدام دراجة نارية- موتوسيكل.

وواجهت النيابة اثنين من المتهمين بمقطع فيديو يحوي مشاهد تفيد بقيامهما بالسرقة بأسلوب الخطف واعترف المتهمين بكونهما الظاهرين في الفيديو، وقررت النيابة حجز المتهمين 24 ساعة على ذمة التحريات.

التفاصيل

وعن التفاصيل كشفت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك، تيك توك" متضمناً تواجد شخصين يستقلان دراجة نارية يتربصان بالمواطنين مستقلى السيارات أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة مصرالقديمة القاهرة لسرقة هواتفهم المحمولة .

من خلال جمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصين ، أحدهما له معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحدهما بدائرة القسم ، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف الثانى بمكان إختبائه بدائرة قسم شرطة 6أكتوبر بالجيزة، وضبط بحوزتهما  فرد خرطوش وطلقتان – سلاح أبيض – 7 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية وأقرا بإرتكابهما العديد من وقائع السرقة بذات الأسلوب والتصرف فى المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم 6 أشخاص "سيئ النية" ، لهم معلومات جنائية وأمكن ضبطهم ، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين – دراجة نارية بدون لوحات – 3 سلاح أبيض – عدد 15 هاتف محمول – مبالغ مالية.

بمواجهتهم إعترفوا بأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات وقائع السرقة والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

مقطع فيديو الصفحات الشخصية مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تيك توك شخصان دراجة نارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

طوارئ في «المرور» وتدخل سريع لتخفيف آثار الطقس السيئ

وزير الإنتاج الحربى يشهد توقيع عقدى تصنيع للهاوتزر «K9» بالتعاون مع كوريا الجنوبية

بالأسماء.. 12 مصابا بانقلاب أتوبيس على طريق «الإسكندرية- مطروح»

فرنسا تسجل 68 ألفا و957 إصابة جديدة بكورونا و282 وفاة

موسكو تعتقل 600 محتج على الحرب في أوكرانيا

محلل اقتصادى: روسيا والغرب لن يستخدما تجارة السلع كسلاح فى الأزمة الأوكرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«لماذا لا تزرع شجرة؟».. حين يحررك خاطفك وسجّانك

د.محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «1-2»

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

د. بهي الدين مرسي

هل نحن بمنأى عن مخاطر الإشعاع النووى المحتمل فى الحرب الوشيكة؟

حسين دعسة

هل تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن الحلفاء والديمقراطية فى الخارج؟

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

كيف رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية «عملية روسيا العسكرية»؟

قوات الاحتلال تقتحم مُخيم «الأمعرى» وتعتقل شابين فلسطينيين

روسيا فى رسالة لإسرائيل: مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا