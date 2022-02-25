زيلينسكى: الغرب ترك أوكرانيا وحدها ويتحدث فقط عن الدعم

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "أوكرانيا تركت وحدها في حماية دولتها، والغرب يتحدث فقط عن دعمها".

وأضاف في كلمة إلى الأوكرانيين عبر Telegram فجر الجمعة، أنه "لم يغادر كييف وأنه مع ممثلين آخرين للسلطة في الحي الحكومي في كييف".

وقال: "أنا في العاصمة ومع شعبي.. أنا في الحي الحكومي مع كل من هو ضروري لعمل الحكومة المركزية".

وتابع: "اليوم سمعنا من موسكو أنهم يريدون التحدث عن الوضع المحايد لأوكرانيا.. لسنا خائفين من روسيا، ولسنا خائفين من التحدث مع روسيا، ولسنا خائفين من الحديث عن كل شيء، عن الضمانات الأمنية لدولتنا، ولا نخشى الحديث عن وضع محايد".

وأضاف: "نحن لسنا في الناتو الآن، ولكن ما هي الضمانات التي سنحصل عليها؟".

وأعلن زيلينسكي أن 137 أوكرانيا على الأقل قتلوا الخميس في اليوم الأول من العملية الروسية، وأن و316 آخرين أصيبوا بجروح في المعارك.

وعلى صعيد آخر، أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما أعلن بموجبه التعبئة العامة في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في بلاده.

ونشر الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المرسوم الذي جاء فيه "إعلان التعبئة العامة".

وبحسب المرسوم، فقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب "العدوان العسكري الروسي ضد أوكرانيا وضمان الدفاع عن الدولة، والحفاظ على الاستعداد القتالي والتعبئة للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الرديفة".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس الخميس فرض الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.

وفي سياق متصل، أفادت منظمة الأمم المتحدة، بأن نحو مئة ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي.

وقالت شابيا مانتو متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في المنظمة الدولية لوكالة "فرانس برس": "نعتقد أن نحو مئة ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم والنزوح داخل البلاد، وأن آلافاً عدة عبروا الحدود الدولية".

ودعت كييف، الخميس، مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة مناقشة عاجلة لبحث وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا "بعد العدوان الروسي" فجر الخميس.

جاء ذلك في رسالة بعثتها السفيرة الأوكرانية يفغينيا فيليبينكو، عبر البريد الإلكتروني إلى رئيس المجلس، الأرجنتيني فيديريكو فيليغاس، تطلب منه فيها أن يعقد المجلس "مناقشة عاجلة في أسرع وقت ممكن" خلال دورته المقبلة التي تنطلق الأسبوع المقبل في جنيف.