لودريان: على بوتين أن يدرك أن «الناتو» يتمتع بقدرات نووية أيضا

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​ إنه على الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن يدرك أن ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" يتمتع بقدرات نووية أيضا.

ووصف جان إيف لودريان في لقاء مع قناة TF1 الفرنسية يوم الخميس الرئيس الروسي بأنه "ديكتاتور" وهدد بعقوبات اقتصادية ستضرب "قلب" روسيا.

وأضاف أنه حل أكثر "فعالية على المدى الطويل" من التدخل العسكري في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عن تقدم المحادثات النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أن الأمور إيجابية ولكن الوقت ينفد.

وتابع لودريان، في حديث لتلفزيون «بي.إف.إم» وإذاعة «آر.إم.سي»: «ما زلت مقتنعًا بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق».

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعربت روسيا عن تفاؤلها من إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، على الرغم من الملفات الشائكة التي ما تزال عالقة على طاولة المفاوضات في فيينا.

من جهته، ألمح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إلى نسبة من التفاؤل أيضًا.

وقال وزير الخارجية الإيراني في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «محادثات فيينا تسير بشكل طبيعي وجيد».

وأشار عبداللهيان، إلى أن مبادرات بلاده هي التي ساهمت في إتاحة تلك الأجواء، معتبرًا أن الأمر بات متروكًا الآن للغرب لإظهار ما إذا كان لديه حسن النية وإرادة جادة للتوصل إلى اتفاق جيد أم لا، على حد قوله.