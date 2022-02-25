موسكو تعلن سقوط 14 قذيفة أطلقت من أوكرانيا على أراضى روسيا

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية سقوط ما لا يقل عن 14 قذيفة في أراضي مقاطعة روستوف على الدون الروسية جنوب البلاد، تم إطلاقها من أراضي أوكرانيا.

وقالت لجنة التحقيقات، في بيان لها، إن القذائف تسببت "بتدمير مبنى مستخدم من قبل دائرة حراسة الحد ود لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في مقاطعة روستوف على الدون".

ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت صباح أمس الخميس 24 فبراير.

وعلى صعيد آخر، قال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، إن الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا كانت غريبة، وتعكس بشكل أساسي التوجه الرسمي للاتحاد نحو هذه العقوبات.

أضاف تشيجوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، مساء أمس الخميس، أن الدبلوماسيين الروس في بروكسل يعملون بشكل فعال في الظروف الجديدة، و هما ما يجعل العمل يكون بشكل أكثر وضوحًا و حيوية في هذه الظروف الصعبة.

كان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن في وقت سابق، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تشمل عقوبات ضد 351 نائبًا في مجلس الدوما، و27 فردًا وكيانًا قانونيا في البلاد، وتقييد وصول روسيا إلى السوق المالية الأوروبية، ومنع الشركات الأو روبية من أي تعاملات اقتصادية مع جمهوريتي لوجانسك و دونيتسك في دونباس.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن "جذور الأزمة في أوكرانيا تكمن في تخريب اتفاقيات مينسك وعدم تنفيذ بنودها".

أضاف الدبلوماسي الروسي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "أود أن أكرر أن جذور أزمة اليوم حول أوكرانيا، تكمن في تصرفات أوكرانيا نفسها، التي امتنعت منذ سنوات عديدة عن تنفيذ التزاماتها المباشرة بموجب حزمة إجراءات مينسك".