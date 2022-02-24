وزير كويتي يؤكد أهمية تنفيذ الأجنحة العربية المشاركة في «إكسبو دبي»

أكد وزير الإعلام والثقافة الكويتي الدكتور حمد روح الدين، الخميس، أهمية تنفيذ أجنحة الدول الخليجية والعربية المشاركة في معرض (اكسبو دبي 2020) لرؤيتها المستقبلية حتى ترى الأجيال القادمة الانفتاح والتقدم الذي ستحظى به الإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الدكتور روح الدين أعرب خلال زيارته ووزير الصحة الدكتور خالد السعيد لعدد من أجنحة الدول الخليجية والعربية عن التمنيات بتنفيذ هذه الرؤية لما فيه الخير والصالح للشعوب والإنسانية.

وأشاد بالاستعدادات الكبيرة من قبل الأجنحة الخليجية والعربية قائلا "الكل يعلم ان التواجد والمشاركة في اكسبو هو رسالة للأجيال القادمة وما شاهدته اليوم جهد مشرف ومميز لكل جناح في عاداته وثقافته وطرح رؤيته المستقبلية".

وشملت جولة وزير الإعلام والثقافة ووزير الصحة الكويتيين أجنحة جمهورية مصر العربية والإمارات والسعودية والمملكة المغربية ومملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر.

وقدم القائمون على تلك الأجنحة شرحا لوزير الإعلام والثقافة الكويتي ووزير الصحة الكويتي عن طبيعة مشاركتهم في المعرض والفكرة التي تم بناء أجنحتهم على أساسها وتجربتهم الثقافية وما تنفرد به بلدانهم والأهداف المرجوة من مشاركتهم.

كما أطلع الدكتور روح الدين والدكتور السعيد على ما تحويه تلك الأجنحة من تقنيات وآثار تاريخية وصور ومجسمات وشاشات بانورامية تمثل جوانب مهمة من الحياة الثقافية والبيئية والإنسانية والإبداعية في بلدانهم.

وأثنى الوزيران على المشاركة المميزة والطموحة للأجنحة الخليجية والعربية في معرض (اكسبو دبي 2020) مبديان إعجابهما بما رأياه من إبداع في تلك الأجنحة المستوحاة من الماضي والعلامات التاريخية لكل دولة إلى جانب ملامح النظرة المستقبلية لكل بلد.