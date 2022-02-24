الاعتقالات تتزايد.. توقيف 1400 روسى شاركوا فى تظاهرات مناهضة لحرب أوكرانيا

ذكرت منظمة "او في دي-انفو" غير الحكومية، مساء الخميس، أنه تم اعتقال نحو 1400 شخص الخميس في العديد من المدن الروسية خلال تظاهرات مناهضة للحرب في اوكرانيا.

وأفادت المنظمة بأن ما لا يقل عن 1391 شخصًا تم اعتقالهم في 51 مدينة، بينهم 719 في موسكو وحدها حيث شهدت وكالة "فرانس برس" توقيف العشرات في ساحة بوشكين بوسط العاصمة في ظل انتشار كثيف لعناصر الشرطة.

وكانت “او.في.دي-انفو”، المعنية بتوثيق التوقيفات التي تطال المشاركين في تظاهرات معارضة، أفادت قبل قليل بأن الشرطة الروسية، اعتقلت أكثر من 700 شخص خلال مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وقالت المنظمة: "تم توقيف أكثر من 735 شخصا في 40 مدينة"، مشيرا إلى توقيف أكثر من 330 في موسكو.

وكانت السلطات الروسية قد لوّحت الخميس بقمع أي تظاهرة "غير مرخّصة" تُنظّم في البلاد ضد الحرب في أوكرانيا.

وحذّرت وزارة الخارجية الروسية والنيابة العامة ولجنة التحقيق الروسية، الروس من المشاركة في أي تحرّك احتجاجي.

أشارت لجنة التحقيق إلى أن المشاركين في تجمّعات بشأن "الوضع المتوتر في السياسة الخارجية" أو في صدامات، سيتعرّضون لملاحقات.

وحذرت: "نذكركم بأن عواقب قانونية خطيرة ستترتب عن الدعوات للمشاركة والمشاركة المباشرة في مثل هذه التحركات غير المرخص لها".

من جهتها أعلنت النيابة العامة أنها وجهت "تحذيرات" للأفراد الذين يحثون على المشاركة في تظاهرات احتجاجية ضد الحرب في أوكرانيا.

وحذرت وزارة الداخلية من أن التجمعات ستكون "غير مشروعة" وأن الشرطة "ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان فرض النظام العام".