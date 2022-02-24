الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أول تحرك من كندا تجاه موسكو بعد الاجتياح الروسى لأوكرانيا

جاستن ترودو
جاستن ترودو

أعلنت الحكومة الكندية، الخميس، فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف 62 شخصًا وكيانًا من ضمنهم أفراد في النخبة الروسية وعائلاتهم وعدة بنوك كبيرة.

وقال جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي في بيان له مساء اليوم، إن العقوبات ستمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تمويل هجومه على أوكرانيا.

أضاف رئيس وزراء كندا "سنوفر ممرات آمنة لجميع الكنديين المتواجدين في أوكرانيا والمقيمين هناك بشكل دائم وسنؤمن عبورهم عبر الحدود البرية مع بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا ومولدوفا"، وتعهد رئيس الوزراء الكندي بفرض عقوبات على مجموعة فاجنر الروسية العسكري.

وأعلن ترودو وقف جميع تصاريح التصدير لروسيا وإلغاء التصاريح الحالية، مشيرا إلى أن هناك عقوبات جديدة تستهدف أيضا أعضاء بمجلس الأمن الروسي من بينهم وزراء الدفاع والمالية والعدل.

وقال رئيس الوزراء الكندي إن العقوبات ستمنع الرئيس الروسي من تمويل هجومه على أوكرانيا.

أكد انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، أن العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا خاطئ وغير مقبول.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة له مساء اليوم على أهمية الابتعاد عن استخدام القوة ضد أي دول، مشيرا إلى أن المدنيين هم من يدفعون ثمن الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددًا بوقف العملية العسكرية في أوكرانيا وسحب قواته.

أضاف انطونيو جوتيريش "ما ستفعله روسيا خلال الأيام المقبلة سيحدد شكل العالم وحماية المدنيين أولوية قصوى ولا بد من الالتزام بالقانون الدولي".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن تخصيص 20 مليون دولار من صندوق الطوارئ للتعامل مع الوضع بأوكرانيا، مؤكدًا أن غزو روسيا لأوكرانيا لا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

يأتي هذا فيما أجرى رئيس وزراء الهند اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الروسي ويحثه على وقف إطلاق النار وأعمال العنف في أوكرانيا.

الحكومة الكندية روسيا جاستن ترودو فلاديمير بوتين أوكرانيا

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وائل لطفي

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