الصندوق السعودى للتنمية يوقع اتفاقية تأجيل الديون المستحقة لتوجو

وقع الصندوق السعودي للتنمية اليوم في جمهورية توجو اتفاقية ثنائية لتأجيل الديون المستحقة للمشاريع التنموية التي يموّلها الصندوق في الجمهورية، مع وزير التجارة والصناعة والاستهلاك المحلي في توجو، بحضور عدد من المسئولين من الجانبين.

ويأتي ذلك استكمالاً وتنفيذاً لمبادرة مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية لعام 2020م بشأن تأجيل الديون المستحقة على الدول الأقل نمواً والأكثر فقراً، وانطلاقاً من تحفيز الدول على الاستفادة من الحيّز المالي المستحدث لزيادة الإنفاق الاجتماعي والصحي والاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتهدف الاتفاقية إلى تأجيل المبالغ المستحقة على جمهورية توغو للمشاريع التنموية وإعادة جدولتها.

وقام وفد الصندوق السعودي للتنمية أثناء زيارته لجمهورية توغو بجولة ميدانية لمتابعة سير أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق سوكودي – باسار والذي يموله الصندوق بقيمة تقدّر بـ 17 مليون دولار، ليخدم المشروع أكثر من 7 ملايين مستفيد، ويأتي ذلك ضمن دعم الصندوق لمشاريع قطاع النقل والمواصلات التي تسهم تلك المشاريع في الحد من الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، كما التقى الوفد بعدد من المسؤولين عن المشروع في وزارة الأشغال، ووزارة المالية في توغو لمناقشة أعمال المشروع ومراحل إنجازه.

جدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قد أسهم بتمويل 6 مشاريع وبرامج تنموية في جمهورية توغو للإسهام في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق استدامتها.

واستفاد أكثر من 33 دولة نامية حول العالم من مبادرة تأجيل الديون المستحقة من القروض الميسّرة التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية لتلك الدول.