الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 7903 أطنان مخلفات من شوارع الجيزة

رفع 7903 طن مخلفات
رفع 7903 طن مخلفات اليوم بأحياء ومراكز الجيزة

أعلنت هيئة نظافة الجيزة اليوم، رفع 7903 أطنان مخلفات بأحياء ومراكز الجيزة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بشأن رفع كفاءة النظافة والحدائق بنطاق أحياء مدينة الجيزة شملت أحياء "الطالبية ، شمال الجيزة ، الدقي ، العجوزة ".

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رفع 7903 طن مخلفات اليوم بأحياء ومراكز الجيزة

وقامت أجهزة هيئة نظافة الجيزة بحملات نظافة وتجريد وتفريغ صناديق وجمع القمامة شملت الآتي: 
_شارع عز الدين عمر بنطاق حي الطالبية .
_أرض عزيز عزت، وشارع الشهيد علي الجمَّال من أرض عزيز عزت ، وشارع النيل ، وشارع المحطة ، وميدان التروللي بنطاق حي شمال الجيزة ، وميدان المساحة بنطاق حي الدقي .

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رفع 7903 طن مخلفات اليوم بأحياء ومراكز الجيزة

_  فرق الحدائق شملت الآتي:
_ أعمال زراعة النباتات والزهور بالأحواض بشارع النيل بنطاق حي الدقي .
_ أعمال فرد وتسوية الرمال بالأحواض حول النخيل تمهيداً للزراعة بشارع النيل بنطاق حي العجوزة .

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رفع 7903 طن مخلفات اليوم بأحياء ومراكز الجيزة
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