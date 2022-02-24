وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا للأثاث والمنتجات اليدوية

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، معرض ديارنا للأثاث والمنتجات اليدوية، بكايرو فستيفال، في دورته الـ72، ويقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي».

ومن المقرر أن يبدأ المعرض في الـ24 من فبراير الجاري حتى 7 مارس المقبل، وذلك بكايرو فستيفال مول، وستكون ضيف شرف المعرض منطقة النوبة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المعرض يقام وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا، لضمان وجود آمن لكل من العملاء والعارضين، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، طبقاً لتعليمات وزارة الصحة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه وفقا لرؤية القيادة السياسية يتم العمل على دعم الاقتصاد الوطني ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، والذي يعتبر أحد أهم أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن المعرض يستهدف تشجيع العمالة غير المنتظمة وصغار المنتجين على سوق العمل، كما أنه يساهم في تسويف منتجات صغار الحرفيين والصناع.

قروض المشروعات الصغيرة

من جانبها، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم منح قروض متناهية الصغر، تختلف مدتها فى الأقساط والفائدة حسب ما تراه الجمعية الممولة للقروض.

وأكدت أن مدة سداد القرض تتراوح من 12 شهر إلى 20 شهر وتختلف نسبة الفائدة المحصلة على القرض حسب جهة منح القرض.

أما فيما يخص الأوراق المطلوبة للحصول على القرض، أكدت الوزارة انها كالآتي: -

-يقدم الطلب الى الوحدة الاجتماعية للحصول على قرض لمشروع.

-صورة من البطاقة الشخصية.

-الرقم القومي.

- شهادة تفيد من صاحب الطلب للحصول على تدريب من أحد مراكز إعداد الأسر المنتجة أو اختبار يفيد اتقان الحرفة أو ممارسـة سابقـة للمهنة أو الحرفة.

- بعض الضمانات التي يقبلها مجلس إدارة الجمعية المنفذة مثل (الضمان الحكومي، إيصالات الأمانة غيرها، أوراق أخرى كعقد الإيجار وإيصال الكهرباء أو الحيازة الزراعية).