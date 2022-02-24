سبب تصدر البلوجر كوكسال بابا تريند جوجل في مصر

تصدر اسم البلوجر الشهير كوكسال بابا، محركات البحث الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خاصة بعد وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، وهو القزم الأشهر على وسائل التواصل الاجتماعي، من مواليد 1975م، وُلد في ولاية طرابزون، شرق تركيا، بمرض وراثي نادر يصيب البشر، يجعله يشبه الأطفال في الصوت وقصر القامة.

تفاصيل زيارة كوكسال بابا لمصر وسبب تصدره الترنيد

لدي "كوكسال بابا" شعبية كبيرة في مصر، وهو الأمر الذي جعل روّاد السوشيال ميديا وجمهوره يشعرون بسعادة كبيرة فور معرفتهم بقدومه إلى مصر، وحاوّل الجميع معرفة الأماكن التي ينوي "بابا" زياراتها في محاولة منهم للذهاب لها، والتقاط عدد من الصور التذكارية معه، وهذا نتج عن خفة دمه.

"كوكسال بابا" هو صاحب أشهر "الميمز" عبر السوشيال ميديا، فلا يخلو هاتف محمول من التعامل بصوره سواء في "الكوميك"، أو من خلال "الاستيكر" عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتساب"، فهو لديه قبول كبير لدي مستخدمي مواقع التواصل، سواء من خلال الحركات الفكاهية التي تخرج منه أو الفيديو الذي ينشر له ويعلّق عليه المصريين.

"كوكسال بابا"، كانت بداية شهرته الحقيقية عام 2016 حين نشر فيديو، ظهر خلاله وهو يهاجم رجلًا أكبر منه من حيث الحجم فى الشارع، وحينها نال الفيديو مشاهدات عديدة وصلت لأكثر من 6 ملايين مشاهدة، وبدأ الناس في متابعته بعد مشاهدة أكثر من فيديو، ومن هنا بنى لنفسه قاعدة جماهيرية كبير من مختلف أنحاء العالم.

وصول كوكسال بابا لمصر

وكان قد نشر حساب كوكسال بابا الرسمى صورا له من خلال خاصية القصص القصيرة على إنستجرام الخاص به، وهو فى المطار وعلق عليها "مصر هل أنت مستعد"، كما نشر قبل وصوله المطار صورة للأهرامات وأبو الهول مرفقة بنفس التعليق.

وكان مغنى المهرجانات عمر كمال قد طرح برومو أغنيته الجديدة، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وظهر معه البلوجر كوكسال بابا بالزى الإماراتى، وكان يرقص إلى جانب عدد من الراقصات فى برومو الفيديو كليب، المقرر طرحه خلال أيام.