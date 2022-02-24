الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

سبب تصدر البلوجر كوكسال بابا تريند جوجل في مصر

كوكسال بابا
كوكسال بابا

تصدر اسم البلوجر الشهير كوكسال بابا، محركات البحث الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خاصة بعد وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، وهو القزم الأشهر على وسائل التواصل الاجتماعي، من مواليد 1975م، وُلد في ولاية طرابزون، شرق تركيا، بمرض وراثي  نادر يصيب البشر، يجعله يشبه الأطفال في الصوت وقصر القامة.

تفاصيل زيارة كوكسال بابا لمصر وسبب تصدره الترنيد

لدي "كوكسال بابا" شعبية كبيرة في مصر، وهو الأمر الذي جعل روّاد السوشيال ميديا وجمهوره يشعرون بسعادة كبيرة فور معرفتهم بقدومه إلى مصر، وحاوّل الجميع معرفة الأماكن التي ينوي "بابا" زياراتها في محاولة منهم للذهاب لها، والتقاط عدد من الصور التذكارية معه، وهذا نتج عن خفة دمه.

"كوكسال بابا" هو صاحب أشهر "الميمز" عبر السوشيال ميديا، فلا يخلو هاتف محمول من التعامل بصوره سواء في "الكوميك"، أو من خلال "الاستيكر" عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتساب"، فهو لديه قبول كبير لدي مستخدمي مواقع التواصل، سواء من خلال الحركات الفكاهية التي تخرج منه أو الفيديو الذي ينشر له ويعلّق عليه المصريين.

عمر كمال يحتفل بنجاح كليب «البنات» مع كوكسال بابا وتصدره تريند يوتيوب

"كوكسال بابا"، كانت بداية شهرته الحقيقية عام 2016 حين نشر فيديو، ظهر خلاله وهو يهاجم رجلًا أكبر منه من حيث الحجم فى الشارع، وحينها نال الفيديو مشاهدات عديدة وصلت لأكثر من 6 ملايين مشاهدة، وبدأ الناس في متابعته بعد مشاهدة أكثر من فيديو، ومن هنا بنى لنفسه قاعدة جماهيرية كبير من مختلف أنحاء العالم.

وصول كوكسال بابا لمصر

وكان قد نشر حساب كوكسال بابا الرسمى  صورا له من خلال خاصية القصص القصيرة على إنستجرام الخاص به، وهو فى المطار وعلق عليها "مصر هل أنت مستعد"، كما نشر قبل وصوله المطار صورة للأهرامات وأبو الهول مرفقة بنفس التعليق.

وكان مغنى المهرجانات عمر كمال قد طرح برومو أغنيته الجديدة، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وظهر معه البلوجر كوكسال بابا بالزى الإماراتى، وكان يرقص إلى جانب عدد من الراقصات فى برومو الفيديو كليب، المقرر طرحه خلال أيام.

كوكسال كوكسال بابا حساب كوكسال بابا عمر كمال كوكسال بابا في مصر وصول كوكسال بابا

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

بوتين: لا توجد طريقة للدفاع عن روسيا إلا بغزو أوكرانيا

محللون: «الحرب العالمية الثالثة» مستبعدة.. والغرب سيكتفى بمعاقبة بوتين اقتصاديًا

تعرف على مواعيد عرض برنامج «الدوم» أكبر برنامج مسابقات

مباحث النقل والمواصلات تضبط عصابة لتزوير العملات المالية المحلية

التصريح بدفن طالبة تناولت مادة سامة بالخطأ فى المطرية

الاحتفال بها ليلة 27 رجب.. أدعية ليلة الإسراء والمعراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«لماذا لا تزرع شجرة؟».. حين يحررك خاطفك وسجّانك

د.محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «1-2»

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

د. بهي الدين مرسي

هل نحن بمنأى عن مخاطر الإشعاع النووى المحتمل فى الحرب الوشيكة؟

حسين دعسة

هل تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن الحلفاء والديمقراطية فى الخارج؟

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

كيف رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية «عملية روسيا العسكرية»؟

قوات الاحتلال تقتحم مُخيم «الأمعرى» وتعتقل شابين فلسطينيين

روسيا فى رسالة لإسرائيل: مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا