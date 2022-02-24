الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تستعرض محطات من حياة الصحفي الكبير جلال دويدار (إنفوجراف)

جلال دويدار
جلال دويدار

نشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر «فيسبوك» ورقة تعريفية «إنفوجراف» عن الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير صحيفة الأخبار الأسبق، حيث استعرضت محطات من حياة الكاتب الصحفي البارز.

جولة مكوكية لمرشحي «التنسيقية» بمحافظة بنى سويف قبل انطلاق انتخابات « المهندسين »

وواصل مرشحو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لانتخابات النقابة العامة للمهندسين، جولتهم الانتخابية ببني سويف ضمن وفد من التنسيقية.

وبدأت الجولة بزيارة لمحطة الكريمات، حيث كان في استقبالهم محمد مختار رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وعدد من قيادات الشركة، حيث عرض الوفد تعريف بالمرشحين وخططهم للارتقاء بالنقابة بخلاف تعريف المهندسين بملامح البرنامج الانتخابي الخاص بقائمة "مهندسون في حب مصر"، كما شملت الزيارة فتح نقاش عام مع مسؤولي الشركة للتعرف على مشاكلهم.

وعرض رئيس الشركة عدد من المشاكل المتعلقة بالتشغيل ومنها ندرة مهندسين ميكانيكا الحاصلين على تقديرات جيد جدًا لتوظيفهم في المحطات طبقا لمتطلبات التوظيف الخاصة من وزارة الكهرباء، وطالب المرشحين بالعمل مع وزارة الكهرباء للاهتمام بالتدريب للطلبة والخريجين.

كما زار الوفد محطة غياضة للكهرباء، وكان في استقبالهم كل من إبراهيم زارع مدير المحطة والمهندس أمجد سليمان مدير عام الميكانيكا بالمحطة، ومجموعة من مهندسي المحطة في العديد من التخصصات المختلفة.

وقدم إبراهيم زارع شرحاً كاملاً عن المحطة وإمكانياتها، موضحًا أن تكلفة المحطات الثلاثة 6 مليارات يورو، موضحًا أنها تستخدم ٢٠ مليون متر مكعب غاز يوميا عند العمل بكامل الطاقة الإنتاجية.

وقام الوفد بتقديم الشكر لإدارة المحطة على الاستقبال، ودعوتهم للتصويت الانتخابات المزمع إجراؤها الجمعة المقبل.

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