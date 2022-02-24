الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يشهد افتتاح البرنامج التدريبى الخامس لإعداد الدعاة والقيادات الدينية

فعاليات البرنامج
فعاليات البرنامج التدريبى

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، افتتاح البرنامج التدريبى الخامس لإعداد الدعاة والقيادات الدينية والذى ينظمه فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان. 

وذلك بحضور السفيرة ميرفت التلاوى، والدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، وبمشاركة ٤٥ من المشايخ ورجال الدين بمديرية الأوقاف والكنيسة. 

وقد قدم اللواء أشرف عطية الشكر والتقدير للسفيرة ميرفت التلاوى ومشاركتها الفعالة من أجل إثراء البرنامج التدريبي والإستفادة من خبراتها وأفكارها وأرائها الرشيدة فى مجال التوعية المجتمعية ودعم حقوق المرأة وغيرها من القضايا المتعلقة بتنمية المجتمع ومواجهة التحديات الحالية. 

IMG-20220224-WA0067

كما أشاد اللواء أشرف عطية بجهود المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي ودوره بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تنظيم حزمة من الأنشطة والبرامج التوعوية والتدريبية لرفع الوعي بقضايا تنمية الأسرة المصرية وتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة والأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 

وأكد محافظ أسوان على حرص المحافظة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لإنجاح مختلف الجهود والأنشطة المبذولة ضمن المبادرات المتواصلة والرائدة للرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بحياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. 

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى بأن البرامج التدريبية الخمس هى نتاج التعاون المثمر مع مديرية الأوقاف والصحة والكنيسة ، بجانب جامعة أسوان ، موضحة بأنها تهدف إلى توفير كوادر دعوية متخصصة للتواصل الفعال مع الزوج والأسرة من خلال عقد مجموعة لقاءات وندوات تحت عنوان (جلسات الدوار). 

IMG-20220224-WA0066

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى بأن البرامج التدريبية تتضمن مجموعة من المحاضرات التى تناقش عدد من الرسائل والقضايا المجتمعية من المنظور الطبى والدينى والاجتماعى ومنها تنظيم الأسرة ، والعنف الأسرى وأشكاله ، والختان ، والصحة والحقوق الإنجابية، وتربية النشء وحمايتهم من الإدمان، علاوة على الخصائص السكانية ودورها فى ضبط النمو السكانى وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠. 

كما كشفت الدكتورة هدى مصطفى بأنه خلال الفترة من 6 يناير الماضي وحتى الأن تم تنظيم ٣٢٢ جلسة وندوة توعية إستهدفت ١٦ ألف و٣٧ سيدة ورجل داخل ٨٥ قرية ونجع ضمن مبادرة (حياة كريمة ) شارك فيها ٨٢ داعية ورجل دين

IMG-20220224-WA0068
تعاون أسوان الأوقاف المواطنين محافظ أسوان مبادرة المجلس القومي للمرأة رجال الدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

بوتين: لا توجد طريقة للدفاع عن روسيا إلا بغزو أوكرانيا

القبض على المتهمة بقتل الطفلة رودينا فى أبوالنمرس

مصر تدعو لتغليب لغة الحوار بين أطراف الأزمة الأوكرانية

مصر نجحت فى المواجهة.. نص كلمة الرئيس السيسى بالمنتدى العالمى للتعافى من كورونا

حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال الفصل الدراسى الثانى

محافظ أسوان يشهد افتتاح البرنامج التدريبى الخامس لإعداد الدعاة والقيادات الدينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

د. بهي الدين مرسي

هل نحن بمنأى عن مخاطر الإشعاع النووى المحتمل فى الحرب الوشيكة؟

حسين دعسة

هل تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن الحلفاء والديمقراطية فى الخارج؟

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

القس ثروت ثابت

الطَّريق إلى العظمة الحقيقيَّة

د هند جاد

هى من تسكن أنت إليها

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مُخيم «الأمعرى» وتعتقل شابين فلسطينيين

روسيا فى رسالة لإسرائيل: مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا

الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلى فى محيط دمشق وريفها