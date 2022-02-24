محافظ أسوان يشهد افتتاح البرنامج التدريبى الخامس لإعداد الدعاة والقيادات الدينية

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، افتتاح البرنامج التدريبى الخامس لإعداد الدعاة والقيادات الدينية والذى ينظمه فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان.

وذلك بحضور السفيرة ميرفت التلاوى، والدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، وبمشاركة ٤٥ من المشايخ ورجال الدين بمديرية الأوقاف والكنيسة.

وقد قدم اللواء أشرف عطية الشكر والتقدير للسفيرة ميرفت التلاوى ومشاركتها الفعالة من أجل إثراء البرنامج التدريبي والإستفادة من خبراتها وأفكارها وأرائها الرشيدة فى مجال التوعية المجتمعية ودعم حقوق المرأة وغيرها من القضايا المتعلقة بتنمية المجتمع ومواجهة التحديات الحالية.

كما أشاد اللواء أشرف عطية بجهود المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي ودوره بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تنظيم حزمة من الأنشطة والبرامج التوعوية والتدريبية لرفع الوعي بقضايا تنمية الأسرة المصرية وتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة والأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأكد محافظ أسوان على حرص المحافظة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لإنجاح مختلف الجهود والأنشطة المبذولة ضمن المبادرات المتواصلة والرائدة للرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بحياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى بأن البرامج التدريبية الخمس هى نتاج التعاون المثمر مع مديرية الأوقاف والصحة والكنيسة ، بجانب جامعة أسوان ، موضحة بأنها تهدف إلى توفير كوادر دعوية متخصصة للتواصل الفعال مع الزوج والأسرة من خلال عقد مجموعة لقاءات وندوات تحت عنوان (جلسات الدوار).

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى بأن البرامج التدريبية تتضمن مجموعة من المحاضرات التى تناقش عدد من الرسائل والقضايا المجتمعية من المنظور الطبى والدينى والاجتماعى ومنها تنظيم الأسرة ، والعنف الأسرى وأشكاله ، والختان ، والصحة والحقوق الإنجابية، وتربية النشء وحمايتهم من الإدمان، علاوة على الخصائص السكانية ودورها فى ضبط النمو السكانى وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

كما كشفت الدكتورة هدى مصطفى بأنه خلال الفترة من 6 يناير الماضي وحتى الأن تم تنظيم ٣٢٢ جلسة وندوة توعية إستهدفت ١٦ ألف و٣٧ سيدة ورجل داخل ٨٥ قرية ونجع ضمن مبادرة (حياة كريمة ) شارك فيها ٨٢ داعية ورجل دين