الخميس 24 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» بالمجان

قوافل طبية
قوافل طبية

تطلق وزارة الصحة والسكان، غداً الجمعة، ٣ قوافل طبية، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛ موسى العربى مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ووردان حي منشاة القناطر محافظة الجيزة، وكفر سليمان مركز كفر سعد محافظة دمياط.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ214 ألفًا و346 مواطنًا من خلال 160 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الماضي. 

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 30 ألفًا و344 تحليل دم وطفيليات واشاعات، وعقد 43 ألفًا و603 ندوات تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

ولفت إلى تحويل 2476 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

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