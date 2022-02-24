«تناولت مادة سامة بالخطأ».. ملابسات وفاة فتاة بالمطرية

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة، اليوم الخميس، ملابسات وفاة فتاة داخل منزل أسرتها بعد تناولها مادة سامة، وكشفت التحريات أن الفتاة توفيت إثر تناول المادة السامة بالخطأ، حيث كانت تضع علاجًا تتناوله لحرق الدهون على الثلاجة ووضع والدها - حسن النية - مادة سامة لمكافحة الفئران بالقرب من العلاج وعندما حضرت الفتاة تناولت المادة السامة بالخطأ وتوفيت في الحال.

وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوجود فتاة متوفية داخل شقة بدائرة القسم وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة فى العقد الثانى من العمر متوفية، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت ندب طبيب شرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية.