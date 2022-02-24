الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تناولت مادة سامة بالخطأ».. ملابسات وفاة فتاة بالمطرية

جثة
جثة

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة، اليوم الخميس، ملابسات وفاة فتاة داخل منزل أسرتها بعد تناولها مادة سامة، وكشفت التحريات أن الفتاة توفيت إثر تناول المادة السامة بالخطأ، حيث كانت تضع علاجًا تتناوله لحرق الدهون على الثلاجة ووضع والدها - حسن النية - مادة سامة لمكافحة الفئران بالقرب من العلاج وعندما حضرت الفتاة تناولت المادة السامة بالخطأ وتوفيت في الحال.

وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوجود فتاة متوفية داخل شقة بدائرة القسم وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة فى العقد الثانى من العمر متوفية، وتم نقل الجثة للمشرحة  تحت تصرف النيابة العامة التي قررت ندب طبيب شرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية.

تحريات مباحث القاهرة وفاة فتاة مادة سامة المطرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال الفصل الدراسى الثانى

مصر: نتابع تطورات الأوضاع فى أوكرانيا.. ونؤكد أهمية الحلول الدبلوماسية

«بايدن» يدعو مجلس الأمن القومى لعقد اجتماع عاجل

طرق التواصل مع السفارة المصرية فى أوكرانيا

رسالة لفنادق شرم الشيخ بشأن السياح الأوكران (مستند)

وزير التعليم العالى: أحوال الطلاب المصريين فى أوكرانيا مطمئنة ومستقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

هل نحن بمنأى عن مخاطر الإشعاع النووي المحتمل في الحرب الوشيكة؟

حسين دعسة

هل تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن الحلفاء والديمقراطية فى الخارج؟

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

القس ثروت ثابت

الطَّريق إلى العظمة الحقيقيَّة

د هند جاد

هى من تسكن أنت إليها

محمد العسيري

فخ الجميلات وفوضى العلاج الروحانى

د. بهي الدين مرسي

حسابات المخاطر وإدارة الأزمات فى قاموس الثقافة المصرية

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا فى رسالة لإسرائيل: مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا

الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلى فى محيط دمشق وريفها

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»