الخميس 24 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بتوجيهات رئاسية.. «الرقابة الإدارية» تخرج دفعة جديدة من الكوادر الإفريقية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 نظمّت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، حفل تخريج دفعة جديدة بعدد 36 متدربًا من 12 دولة إفريقية ضمن منحة الرئيس، حيث تضمن البرنامج التدريب على أنشطة منع ومكافحة الفساد ورفع الوعي بمخاطرة وآثاره السلبية علي التنمية المستدامة في إفريقيا، إعداد وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد وإدارة مخاطر الفساد والاتفاقيات الدولية المرتبطة، وكذا التحريات عن قضايا مكافحة الفساد واسترداد الموجودات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد، بهدف حشد كفاءات القارة الإفريقية للتصدي للفساد وردعه بمختلف صوره وأشكاله.

 

وفي كلمته خلال حفل تسليم شهادات تخرج البرنامج التدريبي، هنأ الوزير حسن عبدالشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، المتدربين على اجتياز البرنامج التدريبي، وأنه يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية المعنية بمنع ومكافحة الفساد، والذي يعد تأكيدًا على إيمان الدولة المصرية متمثلة في القيادة السياسية بأهمية البعد الاستراتيجي والتاريخي التي تمثله القارة الإفريقية، مؤكدًا علي ترحيب مصر الدائم بالأشقاء من القارة الإفريقية لتوطيد أوجه الترابط والتعاون من أجل غد أفضل لشعوب القارة الإفريقية.

وشكر عبدالشافي وزارة الخارجية علي مساهمتها في تنسيق التعاون بين مصر وإفريقيا في العديد من المجالات ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتي أطلق نشاطها رئيس الجمهورية لتكون المنصة الرسمية لتبادل الخبرات الإنمائية مع كل الدول الإفريقية، وفي مجال مكافحة الفساد نظمت مصر العديد من الفعاليات حيث عُقد المنتدي الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ بناءً على دعوة أطلقها السيد الرئيس عام 2018 خلال مشاركة الرئيس بالقمة السنوية للقادة الأفارقة ليكون الأول من نوعه على  المستوى القاري بما يتواكب مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي آنذاك، وليكون المنتدى منصة للحوار بين دول القارة بهدف تبادل الخبرات والمعلومات حول قضايا الفساد، كما كانت إفريقيا حاضرة بقوة ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ خلال شهر ديسمبر 2021 لنستكمل معًا مسيرة العمل والمصير المشترك.

 

وفي نهاية كلمته، وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد باستمرار عقد دورات تدريبية بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد وفقًا لخطة عمل الأكاديمية ولضمان استمرار التواصل مع الأجهزة النظيرة.

كما قام صامويل جوكبانى، نائب رئيس هيئة محاربة الفساد بدولة جنوب السودان، بإلقاء كلمة نيابة عن باقي المتدربين، قدم فيها الشكر لمصر على دعمها الدائم لدول القارة الإفريقية، وشكر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد علي تنظيم البرنامج التدريبي الذي أصقل مهاراتهم بالعديد من المعلومات والخبرات، وطلب استمرار تقديم هذه البرامج والدورات لدعم الكوادر الإفريقية في مجال منع ومكافحة الفساد نظرًا لخبرات مصر في هذا المجال.

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