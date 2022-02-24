الخميس 24 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«لا يحتاج لتدخل جراحى».. آخر التطورات الصحية لسمير صبري «خاص»

سمير صبري
سمير صبري

كشفت شقيقة الفنان سمير صبري، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها أثناء حضوره الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وظهر خلالها على كرسي متحرك.

وقالت شقيقة الفنان سمير صبري، لـ"الدستور": "الحمد لله يارب بقي بخير، سمير حالته في تحسن مستمر، وواع ومركز لكل شيء حوله"، موضحة أنه لن يضطر إلى الدخول لإجراء عملية القسطرة على القلب اليوم، ولكن سيظل داخل المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وأكدت أن الأطباء أوضحوا عدم الحاجة إلى التدخل الجراحي حتى الآن نظرًا لتحسن الحالة الصحية للفنان سمير صبري، متابعًة: "أرجو الدعاء له بالشفاء العاجل وتحسن حالته الصحية باستمرار".

وعانى الفنان سمير صبري، من بعض المشاكل في الأعصاب وإحدى قدميه، ما جعله  يخضع لعدة جلسات علاج طبيعي.

وتعرض صبري، لوعكة صحية، وقال الناقد طارق الشناوي في منشورٍ سابق عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: "أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي (ذكرياتي) مع المخرج المبدع محمد تركي، على محطة الأغاني ليُذاع اليوم الساعة الرابعة، سمير في المستشفى يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله يعود لمنزله، أتمني أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات، وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال".

شقيقة الفنان سمير صبري الفنان سمير صبرى سمير صبري اخر التطورات حالته الصحية

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