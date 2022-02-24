القبض على عاطلين يديران وكرًا لتزوير العملات في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط عاطلين يديران وكرا لتزييف وتزوير وتقليد العملات المالية بدائرة مركز شرطة قليوب، حيث داهمت الوكر وألقت القبض على المتهمين وتحفظت على أدوات التزوير والمعدات المستخدمة فى تقليد الأموال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وردت معلومات لأجهزة أمن القليوبية تفيد بقيام عاطلين باتخاذ وكرًا لتزوير العملات المالية بدائرة مركز شرطة قليوب، حيث تم ضبط شخصين حال تواجدهما بإحدى محطات السكة الحديد، وبحوزتهما عدد من الأوراق النقدية عملات محلية فئات مختلفة "مقلدة"، وبمواجهتهما أقرا بالتحصل عليها من شخصين يديران وكرا لتزوير العملات بقليوب لترويجها بمحطات القطارات والمترو ومحيطهما، واقتسام المكسب فيما بينهما.

وبمناقشة المتهمين أقرا بأنهما تحصلا على المضبوطات عقب تواصلهما مع إحدى الصفحات الإلكترونية وتقابلا مع آخرين من خلال رقم هاتف، لاستلام المبالغ المالية المقلدة نظير مبلغ مالى صحيح.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط الوكر والمتهمين بإدراته وبحوزتهما عملات نقدية مقلدة من فئات مختلفة، وبتفتيش مسكن أحدهما تم ضبط "طابعة وجهاز لاب توب" المستخدمين فى الواقعة، وعدد من العملات "الأجنبية والمحلية"، المقلدة، من فئات مختلفة، وعدد من أوراق التصوير مطبوع عليها مقاطع من العملات المالية بفئات مختلفة وكمية من الأوراق المستخدمة فى عملية الطباعة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات النقدية وترويجها مستخدمين في ذلك الأدوات المضبوطة.