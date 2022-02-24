الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أمطار وبرودة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

الأرصاد
الأرصاد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة، نهارًا، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

وتوقع الخبراء أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحري على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 18 11
الإسكندرية 18 10
وادي النطرون 18 10
طنطا 18 10
شبين الكوم 18 11
دمنهور 18 10
بلطيم 17 10
مطروح 18 11
السلوم 17 10
سيوة 17 09
بورسعيد 18 10
دمياط 19 11
الزقازيق 18 11
المنصورة 18 11
الإسماعيلية 17 12
السويس 18 12
العريش 19 11
رفح 18 10
رأس سدر 22 13
نخل 18 09
نويبع 22 17
طابا 20 16
كاترين 13 08
الطور 21 15
شرم الشيخ 24 14
الغردقة 23 14
مرسى علم 24 13
الفيوم 19 07
بني سويف 19 08
المنيا 20 08
أسيوط 19 09
سوهاج 21 08
قنا 22 09
الأقصر 23 11
أسوان 23 13
إدفو 23 12
أبوسمبل 22 12
الوادي الجديد 24 08
شلاتين 23 12
أبورماد 22 13
حلايب 24 13
رأس حدربة 23 13

الأرصاد الجوية

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