السفير الأوروبي يزور مصنعا للتكييفات الصحراوية بأسوان

قام السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم الخميس بجولة تفقدية في مصنع للتكييفات الصحراوية بمحافظة أسوان، وذلك في إطار الزيارة التى يقوم بها حاليا إلى المحافظة.

وتفقد السفير كريستيان برجر - يرافقه وفد من سفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة - أقسام المصنع، حيث استمع إلى شرح من القائمين على المصنع حول مراحل التصنيع وتطور العمل ومراحل الصناعة بشكل أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من للتكييفات الصحراوية في محافظة أسوان، إضافة للتصدير إلى عدد من الدول منها السودان وتشاد.

وأعرب السفير عن إعجابه الشديد بما شهده من إنتاج متميز يؤكد قدرة الصناعة المصرية على المنافسة والإمكانات الواعدة لأبناء الصعيد في كافة قطاعات الصناعة والتكنولوجيا.

وأشار إلى أهمية تجربة التعليم المزدوج في تأهيل الطلاب الفنيين لأسواق العمل في ضوء توفير المصنع الذي قام بتفقده لفرص تأهيل وتدريب طلاب المدارس الفنية.