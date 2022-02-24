الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط تشكيل عصابى بكمية من مخدرى شابو وهيروين بسوهاج

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

أمر المستشار عمرو سباق، رئيس نيابة قسم ثانٍ سوهاج، والمستشار أنور فؤاد، مدير نيابة قسم ثانٍ سوهاج، بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار بالمخدرات، وذلك قبل ترويجهم كمية من مخدر الشابو والهيروين القاتل على عملائهم المتعاطين المواد المخدرة.

وأمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

كان اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلي، رئيس قسم مكافحة المخدرات، والرائد شريف عبدالمحسن معاون أول مباحث قسم ثانٍ سوهاج. 

وأسفر ذلك عن تمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات، والرائد شريف عبدالمحسن معاون أول مباحث قسم ثان سوهاج، من ضبط تاجر المخدرات «أحمد. ع. ر» 46 سنة، عامل، ومقيم قسم ثان سوهاج، وضبط تاجر المخدرات «صفوت. م . ح» 48 سنة، موظف بالتأمين الصحي، ومقيم بقرية قلفاو (العمرة) مركز سوهاج، وضبط تاجر المخدرات «حسن. ح. ا» 26  سنة، سائق، ومقيم المخبز الآلي قسم أول سوهاج، يقومون بالاتجار بالمخدرات، وضبط بحوزتهم كمية لمخدر الشابو تزن 1250 جراما، و91 تذكرة لمخدر الهيروين نزن 275 جراما تقريبًا، و22 لمبة زجاجية لتعاطي مخدر الشابو، و3 هواتف محمولة شخصية، و7 هواتف محمولة متحصلات من عملائهم المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 662 لسنة 2022 إداري قسم ثانٍ سوهاج.

تشكيل عصابي سوهاج الداخلية ترويج تحقيق المواد اجراءات ازمة النيابة ضبط حبس مصطفي محمد

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