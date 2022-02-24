الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2022 عبر موقع وزارة التعليم

استمارة الدبلومات
استمارة الدبلومات

يحظى رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2022 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة مع أول أسبوع في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021-2022.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل بيانات طلاب الدبلومات الفنية في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات.

رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2022

يستطيع الراغبين من طلاب الدبلومات الفنية في المجالات الدراسية المختلفة (زراعي، صناعي، تجاري، …) بنظاميها التعليمي الـ(3-5) سنوات تسجيل الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي من خلال هذا الموقع (من هنا) التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يدخل الطالب كافة البيانات المطلوبة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني عقب دفع رسوم الامتحانات التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بـ215 جنيه للطلاب النظاميين وتبلغ رسوم دخول الامتحانات لطلاب العمال والخدمات 235 جنيه بالاضافة إلى دفع 200 جنيه للطلاب الذين يدرسون بنظام الجدار تزامنا مع الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

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الآن رابط استمارة الدبلومات الفنية 2022.. وموعد امتحانات الطلاب

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تنبيه عاجل من «التعليم» لطلاب الدبلومات الفنية قبل الامتحانات

تسجيل بيانات طلاب الدبلومات في استمارة الامتحانات

يمكن تسجيل بيانات الطلاب في الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة ونظام تعليمها في استمارة الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022 من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة استمارة الدبلومات.
  • كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.
  • تسجيل بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.
  • تدوين مجال الدراسة ونظامها التعليمي.
  • اختيار كافة المواد التي يخضع الطالب لدراستها طوال الفصلين الأول والثاني.
  • كتابة كود الطالب.
  • تحميل كافة البيانات المطلوبة.
  • النقر على زر الحفظ.

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رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية

 

موعد امتحانات طلاب الدبلومات الفنية 2022

يستخدم الطلاب رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2022 للانتهاء منها قبل إجراء الامتحانات النهائية المزمع انعقادها في 21 مايو المقبل وفقا للخريطة الزمنية التي تم اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2021-2022.

وكانت قد أجريت امتحانات الفصل الدراسي الأول في لجان مدرسية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى كورونا.

رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2022 تسجيل استمارة الدبلومات الفنية استمارة الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية استمارة الدبلومات الدبلومات وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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