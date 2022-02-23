الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تنبيه عاجل من «التعليم» لطلاب الدبلومات الفنية قبل الامتحانات

التربية والتعليم
التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيه مهم للمديريات التعليمية بشأن امتحانات الدبلومات الفنية بأنواعها (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج، تكنولوجيا تطبيقية)، للعام الدراسي 2021/2022.
وقالت الوزارة في خطابها، إنه في إطار الاستعدادات الجارية بقطاع التعليم الفني بشأن امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، فقد تم فتح البوابة الإلكترونية لتسجيل الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلوم بجميع نوعياته للعام 2021/2022.

جدير بالذكر أنه بالتزامن مع بداية التسجيل الإلكتروني لامتحانات الدبلومات الفنية مازال التسجيل الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة مستمرة.

 

ونوهت الوزارة بعض التعليمات وهي:

-  يجب مراجعة البيانات بدقة شديدة لان  امتحاناتك سوف تكون  حسب بياناتك ، 
- تأكد من أن تاريخ الاستمارة 2021 / 2022
- تأكد - من خلال شهادة الميلاد - من صحة الرقم القومي ومحل الميلاد ومحافظة الميلاد
- تأكد إن عنوان الطالب المدون على الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقتك الشخصية.
- تأكد  من إن الاسم مكتوب مثل شهادة الميلاد دون زيادة أو نقصان .
- تأكد من الديانة من أجل امتحان التربية الدينية
- تأكد من الشعبة 
- تأكد من اللغة الأجنبية الأولى و اللغة الأجنبية الثانية ( الفرنسية / الألمانية ) .
- التسجيل باستخدام البريد الإلكترونى الموحد ، و البريد الإلكترونى الموحد أو الحساب المدرسى الموحد متاح لجميع الطلاب ( حكومى - خاص - منازل ) و بيتم الحصول عليه بالدخول على الرابط https://office365.emis.gov.eg
و اختيار ( حساب الطالب ) ثم إدخال ( الرقم القومى ) و ( كود الطالب ) بالانجليزى
( كود الطالب فى إيصال المصروفات أو تأمين التابت هو رقم الطالب )
ثم الضغط على مربع ( أنا لست برنامج ربوت )
فيظهر لك الإيميل و كلمة السر ، اكتبهم أو خد سكرين شوت عشان تستخدمهم فى تسجيل الاستمارة
بعد إنشاء الحساب الإلكترونى تدخل تسجل الاستمارة على الرابط
https://moe-register.emis.gov.eg
١_ الدخول بالإيميل الموحد و كلمة السر مع العلم بأن حرف (S) يكتب كابيتال S
٢_ التأكد من الاسم والرقم القومى
٣_ التأكد من الديانة و اللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والشعبة
٤_ إدخال ️صورة شخصية واضحة تكون هى نفس الصورة اللى اتصورتها فى ستديو و هتقدمها مع الاستمارة ، الصورة تظهر كامل الوجه و الأذنين ، ويفضل تكون بخلفية بيضاء منعاً لتداخل الخلفية مع الشعر و الوجه.
٥_ لو فيه خطأ في البيانات تواصل مع مسئول الحكومة الإلكترونية بالمدرسة بمعمل التطوير التكنولوجى لتصحيح البيان
و عندما تتأكد من  إن البيانات صح اعمل حفظ .


طريقة إنشاء البريد الإلكترونى الموحد
https://www.youtube.com/watch?v=nEHFfqGbwV4...
و فيديو آخر لمعرفة البريد الإلكترونى الموحد
https://www.youtube.com/watch?v=fS_raz11dAM
و رابط فيديو تسجيل الاستمارة
https://www.youtube.com/watch?v=qU23qnSpYs0
و رابط فيديو تانى
https://www.youtube.com/watch?v=udzyUDMNjtY
و رابط فيديو تالت خطوة بخطوة
https://www.youtube.com/watch?v=8UfvFHqbU-0

التعليم الفنى إلكتروني خطوة استمارة امتحانات انجليزي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية امتحانات الدبلومات الفنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

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