محافظ مطروح يهنئ نور عبدالقادر بعد فوزها ببطولة الجمهورية في الرانك المصري

هنأ اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اللاعبة نور عبدالقادر مصطفى، بعد حصدها الميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية في المحطة الثالثة والأخيرة من الرانك المصري كومتيه فردي وزن 37 ك أشبال بنات.

جاء ذلك بعد أن لعبت "نور" 6 مباريات دون أن تُسجَل فيها نقطة واحدة، وبذلك تكون المصنفة رقم (١) على مستوى الجمهورية في التصنيف التراكمي وتنضم إلى منتخب مصر للأشبال بكل جدارة واستحقاق.

وأعرب محافظ مطروح، عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز، مشيدًا بتميز وتفوق أبناء مطروح في شتى المجالات والمسابقات وتصدرهم المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا تقديم كافة الدعم والرعاية لكافة المواهب والنماذج المتميزة والواعدة لإعلاء اسم المحافظة دائمًا بكافة المحافل، متمنيًا لها مزيد من التميز والتفوق الرياضي.

وأحرزت نور عبدالقادر، ذهبية الرانك الأول وذهبية بطولة الجمهورية العام الماضي فئة الأشبال، تحت إشراف المدرب تامر عبدالرؤوف، مدرب منتخب مصر للشباب والناشئين، حيث تعد نور عبدالقادر، أول فتاة من محافظة مطروح تنضم لمنتخب مصر القومي للأشبال بلعبة الكاراتيه في تاريخ مطروح.