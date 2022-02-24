بعد انهيار جزئى.. إنقاذ مُسن من تحت أنقاض عقار حدائق القبة

نجحت جهود قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إنقاذ «مُسن» من تحت أنقاض عقار حدائق القبة، وجرى نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيا حول مكان الحادث، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض والحطام الناتج عن الحادث.

وقال وليد عبدالحميد، رئيس حي حدائق القبة، إن العقار انهار جزء منه، لافتًا إلى أن أجهزة الحي كانت قد أخلته من قاطنيه منذ فترة، مؤكدا أن الانهيار لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح رئيس حي حدائق القبة أنه سيتم تشكيل لجنة هندسية لمتابعة مدى تأثر العقارات المجاورة للانهيار الذي لحق بهذا العقار.

وكان حي حدائق القبة بالقاهرة قد شهد، صباح اليوم الخميس، انهيار أجزاء من عقار قديم بمنطقة مكاوي، مكون من 3 طوابق، وذلك دون حدوث خسائر بالعقارات المجاورة، وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود انهيار بعقار بشارع محمد عثمان بحدائق القبة.