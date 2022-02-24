مياه أسيوط تعقد اجتماعا لمناقشة وضع الغابات الشجرية وطرحها على مستثمرين

عقد اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، مع المهندس رئيس قطاع الدعم الفنى و عدد من مهندسي الشركة لبحث إمكانية التوسع فى زراعة الغابات الشجرية وطرحها على مستثمرين لزراعتها والاستفادة منها.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الشركة على ضرورة حصر الغابات الشجرية لتعظيم سبل الاستفادة منها وتدريب كوادر على تشغيلها والعمل بها، بالإضافة إلى بحث إمكانية طرحها على مستثمرين لزراعة غابات شجرية ونباتات طبية بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد أهمية استغلال الغابات الشجرية حيث تمتلك الشركة غابة شجرية بمركز البداري تبلغ مساحتها ٣٨٠ فدان يتم تغذيتها من محطة معالجة النواورة والتى تبلغ سعتها الإنتاجية ٦٠٠٠ م3 / يوم كمرحلة أولى حيث أنها المصب الأخير لمياه الصرف الصحى بعد أن يتم معالجتها بشكل كامل والجارى إنشائها بتمويل من قرض البنك الدولى للتنمية، كما أنه يوجد بعرب المدابغ بمدينة أسيوط غابة شجرية مساحتها ٤٠ فدان تقوم بزراعتها الإدارة المركزية للتشجير التابعة لوزارة الزراعة.

وأضاف أن الاتجاه إلى معالجة مياه الصرف الصحى لاستخدامها فى عمليات زراعة الغابات الشجرية، حيث تعد زراعة الأشجار مصدر للأخشاب عالية الجودة بجانب الحد من آثار التغيرات المناخية السيئة وللتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى.

وعقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أمس، الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية لرفع جودة مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي لمناقشة قرارات اللجنة العليا للمياه ونتائج زيارة اللجنة الوزارية والوقوف على الوضع الحالي للآبار الارتوازي؛ وأهم إجراءات الشركة تجاه تنفيذ قرارات اللجنة العليا للمياه.

وأكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن الإجتماع ناقش أهم إجراءات الشركة لتحليل عينات الآبار المزمع عرضها على اللجنة العليا للمياه بمعامل مديرية الصحة بأسيوط، كما ناقشت الجلسة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والصحة دراسة تقيم الأثر البيئي لأعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ والجارى عمل إحلال وتجديد بها لرفع كفاءتها التصميمية من 70 ألف م3/يوم إلى 105 ألف م3/يوم، وتحسين كفاءة السيب النهائي بإضافة فلتر قرصي، وتطوير نظام المعالجة إلى معالجة ثلاثية وذلك بهدف إيقاف أعمال التفتيش على المحطة.