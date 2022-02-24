السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بحيازة كمية من الهيروين وسلاح بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الخميس، عاملا- تاجر مخدرات- بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه؛ لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح ناري دون ترخيص، بدائرة مركز بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 24956 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بقيام الأجهزة الأمنية، بناء على تحريات سرية وإذن من النيابة العامة، بضبط "م م ص"، 21 عاما، عامل، ومقيم نمرة 2 دائرة مركز بلبيس، وبحوزته مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وسلاح نارى فرد خرطوش و3 طلقات من ذخائر نارية دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تمت إحالة المتهم من قبل نيابات جنوب الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.