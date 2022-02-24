الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الوادى الجديد» تواصل تقييم مسابقة مسرحة المناهج

تقييم مسابقة مسرحة
تقييم مسابقة مسرحة المناهج

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، على مواصلة فعاليات تقييم مسابقة مسرحة المناهج على مستوى قطاع تعليم المحافظة، استعدادا لتصفيات الجمهورية، حيث واصلت اللجنة المشكلة أعمالها فى تقييم المسابقة بإدارة الخارجة التعليمية، وسيجرى إعلان نتائج المسابقة عقب الإنتهاء من التقييم وفى أقرب وقت.

ووجه الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، الشكر والتقدير لمدير عام الخدمات التربوية بالمديرية رمزى منسوب، وتوجيه عام التربية المسرحية واللجنة المشكلة على هذا الجهد المتميز والملموس بالمسابقة وظهورها بالمظهر المشرف واللائق، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج.

كما التقى الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، المكاتب التنفيذية للمراحل التعليمية المختلفة على مستوى المديرية قبل لحظات من الإنطلاق للمشاركة بالتصفيات القمية على مستوى الجمهورية بمرافقة السيد رمزى منسوب، مدير عام الخدمات التربوية وتوجيه عام التربية الإجتماعية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أن المكاتب التنفيذية المشاركة هي مدرسة بلاط الابتدائية بإدارة بلاط التعليمية الحاصلة على المركز الأول على مستوى المديرية بدورى المكاتب التنفيذية للمرحلة الابتدائية، ومدرسة الشهيد سمير محمد إسماعيل الحاصلة على المركز الأول بدورى المكاتب التنفيذية للمرحلة الإعدادية، ومدرسة موط الثانوية الحاصلة على المركز الأول بمسابقة دورى المكاتب التنفيذية للمرحلة الثانوية.

وحرص وكيل التعليم بالمحافظة على تشجيع الطلاب المشاركين وتحفيزهم على تقديم الأفضل والتمثيل المشرف لقطاع تعليم المحافظة والظهور بالمظهر اللائق والمشرف

وكيل التعليم بالوادى الجديد فعاليات تقييم مسابقة مسرحة المناهج قطاع تعليم المحافظة إستعدادا لتصفيات الجمهورية المكاتب التنفيذية الإنطلاق للمشاركة بالتصفيات القمية مستوى الجمهورية

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وائل لطفي

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